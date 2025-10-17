Xiaomi seguirá apostando por las pantallas secundarias: la del Xiaomi 17 ya es todo un éxito

Hace unas semanas llegaban al mercado chino los Xiaomi 17, una nueva generación de los topes de gama que presumía de una nueva, o no tanto, característica en su parte trasera. Y es que Xiaomi desempolvaba y lanzaba de nuevo en uno de sus buques insignia una pantalla trasera. Lo vimos con el Xiaomi 11 Ultra, y ahora los Xiaomi 17 Pro cuentan con una de estas pantallas, que desde luego dan mucho más juego que aquellas, sencillamente porque ahora son más grandes y funcionales. Y por lo que conocemos ahora, han sido un éxito.

Van a seguir apostando por ellas

Si bien la pantalla del Xiaomi 11 Ultra no tuvo continuidad en su momento, y no volvió a estar presente en ningún modelo de la compañía, parece que las cosas ahora son diferentes. Y es que el propio Lu Weibing, el presidente de la compañía, ha confirmado que el Xiaomi 18 Pro y el Xiaomi 18 Pro Max contarán con esta pantalla secundaria en la parte trasera del teléfono.

Los Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max | Xiaomi

La idea de Xiaomi es invertir más en investigación para conseguir que esta pantalla sea incluso más útil y funcional en próximas generaciones. De esta manera, la idea es de que la pantalla sea cada vez más necesaria para los usuarios, creando una necesidad real de ella que la convierta en un factor de venta diferencial respecto de otras alternativas similares en el mercado.

Y es que la empresa habría invertido hasta 120 millones de euros en investigación para desarrollar esta segunda pantalla. Los Xiaomi 17 han sido un éxito, y han conseguido batir un nuevo récord de ventas en China, donde en tan solo 5 minutos han podido alcanzar el millón de unidades vendidas de estos teléfonos, algo espectacular sin duda.

Recordemos que esta pantalla secundaria cuenta con un panel LPTO AMOLED, por lo que cuenta con la máxima calidad posible en un smartphone, y tiene un diagonal de 2,1 pulgadas que recorre todo el módulo de cámara. En total, esta nueva generación de móviles de alta gama se está vendiendo un 20% mejor que la anterior, lo que demuestra que estos teléfonos son todo un acierto por parte de Xiaomi, y que la inclusión de esta pantalla secundaria ha impulsado la demanda de este dispositivo.

Esperamos que a comienzos de 2026 estos nuevos Xiaomi 17 se pongan a la venta en España, y veamos con nuestros propios ojos cómo funciona esta nueva y poco común pantalla secundaria en el teléfono. Al menos ya podemos tener la certeza de cuál será la gran novedad de la nueva generación de topes de gama de Xiaomi, que seguramente apueste por una pantalla incluso mejorada en calidad y aspecto, y por supuesto en funcionalidades.

Quizás acercándolas a todo lo que nos permiten hacer las pantallas secundarias de los móviles plegables tipo Flip, que son más funcionales que nunca y prácticamente son una extensión de la pantalla de inicio del teléfono.