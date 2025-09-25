NUEVA TABLETA DE GAMA MEDIA
La tableta Redmi Pad 2 Pro llega a España con una batería enorme
Xiaomi lanza una nueva generación de sus tabletas más populares, y lo hace con una batería como pocas en el mercado.
Xiaomi acaba de lanzar en España otra tableta económica, se trata de su Redmi Pad 2 Pro, que se sitúa en esa zona más media de la gama media, con un precio razonablemente accesible y unas prestaciones de bastante nivel. Vamos a conocer todo lo que nos ofrece, porque la verdad que es una tableta muy completa, que sobre todo nos sorprende por una batería con una capacidad como pocas actualmente en el mercado.
Ficha técnica de la Redmi Pad 2 Pro
Esta tableta llega con un diseño unibody con acabado metálico. Su pantalla es bastante grande, de 12,1 pulgadas, que a su vez tiene una resolución bastante elevada, de 2,5K, capaz de mostrar más de mil millones de colores. La tasa de refresco de esta tableta es de 120 Hz, por lo que en este aspecto no tiene nada que envidiar a la pantalla de un smartphone de cierto nivel. Su pantalla ofrece un brillo pico de 600 nits, mientras que su panel táctil se puede usar con ciertas salpicaduras de agua. Una de las versiones de esta tableta ofrece además un cristal mate.
Es una tableta que llega con un potente procesador Snapdragon 7s Gen 4, por lo que se trata del procesador más potente de la gama media, y por tanto no tiene nada que envidiar a los smartphones de esta gama mejor preparados. Uno de los aspectos más sorprendentes de esa tableta es su batería, que tiene una capacida enorme. Tanto es así que tiene 12000mAh, hablamos de una proporción de 1000 mAh por cada pulgada, algo que normalmente no encontramos en ninguna otra tableta del mercado. Cuenta con carga inversa de 27W, una de las más potentes en una tableta.
Con ella puede permanecer encendida hasta 14,24 horas reproduciendo vídeo, así como 105,36 horas de música, o 16,04 horas de lectura. Y podría estar encendida más de 85 días en espera. Una tableta que llega con HyperOS 3, la nueva capa de personalización de Xiaomi basada en Android 16. En lo que a multimedia se refiere, cuenta con cuatro altavoces, así como sonido Dolby Atmos para brindarnos un audio inmersivo y espacial. Es compatible con el lápiz óptico de Xiaomi, que ofrece baja latencia y sensibilidad a la presión que hacemos. También hay una funda con teclado compatible.
Precio y disponibilidad de la Redmi Pad 2 Pro
La tableta llega a España por 299,99 euros para la versión de 6 GB+128 GB. Hay otra versión de 8 GB+256 GB con un precio de 349,99 euros. Podemos comprarla en tres colores, como son plata, morado lavanda, o gris grafito. Si la compramos antes del 30 de septiembre nos podemos llevar totalmente gratis tanto el Redmi Smart Pen como la funda Redmi Pad 2 Pro Keyboard, que están valorados en prácticamente 170 euros.
