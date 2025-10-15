El Motorola X70 Air ya es oficial: más delgado que el iPhone Air

Hace unos días os contábamos que Motorola había emplazado a prensa y consumidores a un futuro lanzamiento a comienzos del mes de noviembre. Y desde entonces todos sospechamos que el teléfono que lanzarán entonces sería uno que se ha venido filtrando en las últimas semanas, el más delgado de su historia. Y así ha sido, porque hoy Motorola ha adelantado el lanzamiento del X70 Air, que se ha estrenado en China, desvelando todos los detalles de lo que podremos conocer seguramente a comienzos del próximo mes.

Ficha técnica del Motorola X70 Air

No cabe duda de que el principal atractivo de este teléfono lo encontramos en su perfil, que es lo que le da ese apellido Air que también ha usado Apple. Y es que este teléfono llega al mercado con un grosor de tan solo 5,3 mm, por debajo tanto del iPhone Air como del Samsung Galaxy S25 Edge. Y no solo eso, sino que también es todo un peso pluma. Ya que su peso es de tan solo 159 gramos.

Motorola X70 Air | Motorola

Destaca también por una pantalla de grandes dimensiones, en este caso con una diagonal de 6,7 pulgadas, con tecnología OLED de 120Hz de tasa de refresco y resolución de 1220p +. Además, presume de un brillo pico de 4500 nits, que es de los más elevados de su categoría. Eso sí, en este caso hablamos de un teléfono de gama media, y no de un tope de gama, algo que dicta claramente su procesador. Y es que cuenta con un procesador Snapdragon 7 Gen 4, que nos ofrece un excelente rendimiento en todas las facetas.

Su extremada delgadez puede favorecer los recalentamientos, algo que no ocurrirá gracias a la cámara de vapor 3D integrada. A este procesador le acompañan una memoria RAM de 12 GB, así como un almacenamiento interno de 256 GB o 512 GB. A nivel de cámara tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles, que viene acompañado de un sensor ultra gran angular de 50 megapíxeles, y una lente auxiliar. Delante, la cámara para hacer selfies también tiene una resolución de 50 megapíxeles.

Sin duda un aspecto en el que Motorola adelanta por la derecha a Apple y Samsung es la batería, ya que supera ampliamente en este aspecto a sus modelos ultrafinos. Y es que este nuevo Motorola X70 Air llega con una batería de 4800 mAh, algo sencillamente increíble para el grosor del teléfono. A modo de ejemplo, el Samsung Galaxy S25 Edge cuenta con una de 3900mAh, y el modelo de Apple de una de 3149 mAh, por lo que los mejora de largo.

Además los supera también en potencia de carga, ya que ofrece 68W con cables, así como una carga de 15W de potencia sin cables. A pesar de lo delgado que es, se trata de un teléfono resistente. Ya que cuenta con certificación IP68 e IP69, así como de un marco de metal reforzado. Llega en diferentes colores Pantone, como son Gadget Gray, Lily Pad y Bronze Gree. Un teléfono que si bien ya aparece en la web oficial de Lenovo en China, aún no dispone de precio.