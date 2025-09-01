El primer teléfono plegable de Apple recuperará una función muy conocida

Todo apunta a que el primer teléfono plegable de Apple está a la vuelta de la esquina. Seguramente el iPhone Fold llegará en 2026, y poco a poco vamos conociendo nuevos detalles.

Sí, aunque parezca mentira, en 2026 Apple por fin se lanzará al terreno de los móviles plegables. Y ojo porque hay sorpresa con el diseño del iPhone Fold.

¿La razón? Nuevos rumores apuntan al regreso del Touch ID, el lector de huellas dactilares que desapareció hace años de los iPhone. O esto es lo que se desprende de la última publicación de Ming-Chi Kuo, un peso pesado en el sector.

El iPhone Fold recuperará e Touch ID

Y, según este analista con un historial fiable, el nuevo iPhone plegable contará con un botón lateral con Touch ID, en lugar de integrarlo bajo la pantalla como hacen ya incluso algunos modelos de gama media Android.

Apple habría optado por esta solución para reducir la cantidad de sensores integrados en el panel, y, de paso, eliminar Face ID en este dispositivo concreto.

Así que mucho nos tememos que no habrá desbloqueo facial avanzado en el iPhone plegable. Eso sí, al fin y al cabo, el Touch ID lateral funciona bien, es rápido y ocupa poco.

¿Qué sabemos hasta ahora del iPhone plegable de Apple?

Después de años de rumores, patentes, prototipos y retrasos, todo apunta a que el iPhone plegable se lanzará en septiembre de 2026, coincidiendo con la presentación del iPhone 18 Pro.

En cuanto al aspecto que lucirá, todo indica que el primer iPhone con pantalla plegable en llegar será un modelo tipo libro con pliegue hacia fuera, es decir, que la pantalla quede expuesta incluso estando plegado.

El diseño sería ultrafino, con solo 4,6 mm de grosor desplegado y 9,2 mm plegado. La pantalla, un panel AMOLED de Samsung, tendría unas 5,5 pulgadas plegado y hasta 7,7 pulgadas desplegado. Para el chasis, se baraja el uso de aluminio o incluso metal líquido, un material que sería 2,5 veces más resistente que el titanio de los modelos actuales.

Pasando al procesador, todo indica que este modelo plegable usará el futuro chip A20, el mismo que llevarán los iPhone 18 Pro. Además, hay rumores de que será compatible con un nuevo Apple Pencil, pensado para aprovechar al máximo el formato tipo tablet cuando esté desplegado.

Respecto a la autonomía, los rumores apuntan a una doble batería de acero inoxidable con hasta 5.000 mAh de capacidad y carga optimizada para el nuevo diseño. Eso sí, queda mucho camino hasta 2026, por lo que habrá que armarse de paciencia.