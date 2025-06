El primer iPhone plegable comenzará a producirse en cuestión de meses

El momento más deseado para muchos seguidores de Apple está más cerca que nunca, y es que el primer iPhone plegable es algo más tangible, sobre todo desde que la mayoría de filtraciones apuntan a que será el próximo año cuando veamos a este teléfono en las tiendas. Ahora conocemos más detalles que vienen a confirmar esa ventana, sobre todo si tenemos en cuenta que la fabricación del terminal va a comenzar relativamente dentro de poco.

A finales de 2025

Se espera que el próximo año el iPhone plegable llegue a las tiendas, y para ellos es evidente que la producción del dispositivo no puede estar demasiado lejos. En esta ocasión, lo que hemos conocido gracias a Ming-Chi Kuo, uno de los analistas más cercanos a la esfera de Apple, ha detallado cuándo va a comenzar la producción del primer teléfono plegable de la firma californiana.

Y según sus palabras, Foxconn, los encargados de fabricar el iPhone plegable, tienen planeado comenzar la producción de este teléfono a finales del tercer trimestre de 2025, o como mucho a comienzos del cuarto trimestre de este año. Y es que todavía habría algunos componentes que no se habrían terminado de desarrollar, como la bisagra, que será uno de los aspectos más innovadores de este modelo, que todavía no habría sido finalizada.

Curiosamente, la pantalla plegable sería uno de los pocos componentes completamente terminados y listos para entrar en producción masiva. Esta pantalla ha sido desarrollada por Samsung Display, y según Kuo, los coreanos planean producir anualmente entre 7 y 8 millones de pantallas plegables para el teléfono de los californianos. Aunque se espera que para 2026 la producción de pantallas sea limitada, al ocupar solo unos meses del año.

Según el analista, Apple habría hecho un pedido de entre 15 y 20 millones de iPhone plegables, que sería aproximadamente la producción total de este teléfono a lo largo de dos o tres años, que sería la vida útil que tendría este primer modelo de iPhone plegable. Un teléfono que, por tanto, no recibiría una segunda generación hasta unos dos o tres años después de su lanzamiento, hasta el año 2028 más o menos.

Se espera que el precio de este primer plegable de Apple, como no podía ser de otra forma, sea muy elevado. No esperamos algo tan caro como las Apple Vision Pro, pero si tenemos en cuenta que el plegable tipo Fold de Samsung puede superar ampliamente los 2000 euros en algunas versiones, no sería raro que este plegable de Apple pudiera llegar a moverse en precios de entre 2500 y 3000 euros, según las versiones, no nos extrañaría nada.

De este plegable se esperan algunas importantes innovaciones, sobre todo en su fabricación, ya que podría ser el móvil plegable con una bisagra más delgada del mercado, hasta el punto de prácticamente no notarse la hendidura del centro de la pantalla, gracias a las especificaciones de la pantalla de Samsung. Incluso podría estrenar el primer Face ID integrado bajo la pantalla.