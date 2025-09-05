YA NO LO PERDERÁS MÁS
¿Tu móvil está silenciado y lo perdiste en casa? Este truco te lo pone fácil
Gracias al avance de la tecnología ahora existe una forma sencilla de encontrar tu móvil, incluso si está silenciado.
Hoy en día, el teléfono móvil se ha vuelto una parte esencial de nuestras vidas. Sin embargo, al llegar a casa, aunque creamos tenerlo cerca, a veces lo extraviamos dentro de nuestro propio hogar. Si además está en modo silencio, encontrarlo se vuelve aún más complicado.
Afortunadamente, la tecnología nos ofrece una solución simple para localizar nuestro dispositivo, incluso si no emite sonido. Solo necesitas dos cosas: haber activado previamente una función específica y contar con conexión a Internet.
Si utilizas un dispositivo Android, lo más probable es que ya tengas una cuenta de Google asociada. Esta cuenta es clave, ya que gracias a ella puedes utilizar la herramienta Encontrar mi dispositivo. Esta función te permite ver la ubicación de tu móvil en tiempo real y si fuera robado, también puedes borrar su contenido de forma remota para proteger tu información.
Activar esta función es muy sencillo. Solo debes ingresar en los Ajustes de tu dispositivo, buscar la sección de Google y activar la opción correspondiente. Es importante que la ubicación del dispositivo esté activada constantemente para que el sistema funcione de forma correcta.
En caso de que pierdas tu teléfono, simplemente escribe Encontrar mi dispositivo en Google o usa la aplicación desde otro teléfono. Podrás ver dónde se encuentra exactamente y, si es necesario, hacer que suene para ayudarte a encontrarlo rápidamente.
