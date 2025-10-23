Comparamos el Motorola Edge 60 frente al Redmi note 14 Pro 5G

Cambiar de teléfono móvil debe ser una decisión meditada, ya que encontrar un dispositivo que se adapte a nuestras necesidades y presupuesto puede ser una tarea complicada. Si estás buscando un móvil de gama media-alta que ofrezca buenas especificaciones a un buen precio, estos dos móviles pueden ser una alternativa

Motorola Edge 60 vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Las opciones a la hora de comprar un teléfono móvil son muchas, entre las que debemos elegir entre modelos y fabricantes. Para hacer un poco fácil esta elección te proponemos dos teléfonos móviles con grandes prestaciones. Para que puedas elegir mejor cuál es el más se adapta a tus necesidades, aquí tienes una combativa entre estos dos interesantes modelos.

Motorola Edge 60 Fusion | Motorola

Comenzamos con una de las características básicas de los teléfonos inteligentes, sus pantallas. Dos móviles destacan por la calidad de estas, aunque existe clara diferencia entre ellos, por un lado, el Redmi ofrece pantalla Corning Gorilla Glass Victus 2, la cual destaca por ofrecernos una gran resistencia al agua y protección IP68. En el caso del Motorola, su pantalla curva pOLED, FHD+ y acabados en diseño, además de un gran detalle de diseño, proporciona una muy buena visibilidad en espacios al aire libre gracias a los 4000 nits que alcanza. Ambas con un tamaño de 6,67 pulgadas y con una tasa de refresco de 120 Hz.

El Redmi Note 14 | Xiaomi

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta si te gusta la fotografía, a la hora de elegir un móvil, es la calidad y las funciones de la cámara. En este aspecto, la cámara del Motorola Edge 60 destaca principalmente en la calidad de su gran angular y el zoom, el cual incluye un zoom óptico de 3 y gran angular de 50 MP. En el caso de Redmi Note 14 Pro 5G, su cámara principal cuenta con una gran resolución con sensor de 200 MP, con lo que conseguimos fotos con mucho detalle.

En lo que a la batería y carga respecta ambos nos ofrecen una autonomía similar con una capacidad de carga de unos 5000 mAh, la gran diferencia entre ambos reside en la velocidad de carga de los mismos. Mientras que el Redmi nos ofrece una velocidad de carga de 45w. La capacidad que nos ofrece el Modelo de Motorola es superior, alcanzando los 68W.

Dos dispositivos que nos ofrecen un rendimiento similar, en ambos casos cuentan con procesador Dimensity 7300, por lo que no existen diferencias entre ambos. Pero sí cabe destacar el sistema operativo que usa cada uno de ellos. Xiaomi cuenta con su propia máscara de personalización con el HyperOS, ofreciéndonos muchas opciones de personalización. En el caso de Motorola, has optado por un Android puro más limpio, aunque cuenta con el añadido de las funciones de IA de Moto, las cuales le aportan una experiencia fluida y sin publicidad.

En resumen, dos dispositivos con características muy similares, cuyas diferencias sustanciales se encuentran en la calidad de su cámara, la carga y en la durabilidad de la pantalla. Aunque si apuestas por precio, tenemos un claro vencedor, ya que el mejor precio nos lo ofrece el fabricante chino Xiaomi.