LA MAYOR BATERÍA EN ESTE GROSOR
El Honor Power 2 será una auténtica bestia con batería de 10000mAh y perfil delgado
Honor está trabajando en un móvil de dimensiones imposibles, tanto es así que nunca antes un teléfono había tenido una batería tan grande en un perfil tan delgado.
Las baterías de los smartphones están creciendo a una velocidad espectacular, su capacidad está alcanzando cotas que nunca hubiéramos creído hace apenas un año o dos. No se trata solo de integrar grandes baterías, porque eso ya lo han hecho fabricantes desde hace años, sobre todo se trata de hacerlo en móviles con perfiles delgados, algo que era prácticamente imposible de conseguir hasta que llegó la tecnología de silicio al mercado. Y ese es el punto en el que nos encontramos ahora, conociendo que fabricantes como Honor preparan verdaderas bestias en este sentido.
Así será el Honor Power 2
Una vez más ha sido Digital Chat Station el filtrador que ha desvelado todos los detalles sobre el nuevo lanzamiento de Honor, un teléfono que por su apellido es evidente que nos depara mucha energía para el día a día. Pues bien, lo más importante de todo y lo que realmente nos deja con la boca abierta es que este teléfono llegará al mercado con una batería de 10000 mAh, básicamente el doble de capacidad de la media de smartphones en el mercado.
Y no solo eso, sino que el filtrador apunta a que esta enorme batería se integraría dentro de un cuerpo de menos de 9 mm, por lo que sería un móvil tan grueso como otro cualquiera, pero con el doble de capacidad de batería y, por tanto, de autonomía. Desde luego es algo que hace un año no habríamos creído, pero a lo que le damos toda la credibilidad ahora. Durante años había sido imposible integrar baterías de más de 5000 mAh en móviles que pudieran conservar un grosor medio, ahora todo eso ha saltado por los aires y es perfectamente posible, como demuestran muchos móviles ya en el mercado con baterías de hasta 7500 mAh y grosores muy contenidos.
Además de esta característica estrella, Digital Chat Station ha desvelado algunas características adicionales de este teléfono. Como es un procesador Dimensity 8500. Lo que le colocará en términos de rendimiento en una gama media premium desde luego. Así como una pantalla plana con resolución 1.5 K. Si nos fijamos en su predecesor, este tenía una pantalla con una diagonal de 6,78 pulgadas, con tecnología AMOLED, así como una tasa de refresco de 120 Hz.
Era un móvil con un procesador más básico, recordemos que contaba con un Snapdragon 7 Gen 3, así como cámara trasera dual, con sensores de 50 megapíxeles y 5 megapíxeles, así como un sensor delantero de 16 megapíxeles. Su predecesor se lanzó la pasada primavera, así que es de esperar que este modelo haga lo propio en la primavera de 2026. Eso sí, no creemos que llegue a España, al menos con este tamaño de batería tan grande, las regulaciones europeas no son precisamente amigas de estas baterías masivas.
