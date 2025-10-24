El lanzamiento de los Samsung Galaxy S26 podría retrasarse varias semanas

Ya dábamos por hecho que los Samsung Galaxy S26 se presentarían a lo largo del mes de enero de 2026, más o menos un año después de hacerlo los S25, día arriba o día abajo, pero parece que según las últimas informaciones esto va a llevar más tiempo. Y es que Samsung podría volver a calendarios de lanzamiento de sus topes de gama más parecidos a los de hace unos años, que solían ser más cercanos a la primavera, y alineados con la celebración del MWC de Barcelona.

¿Cuándo va a presentar Samsung sus nuevos topes de gama?

No han sido fuentes cualquiera, sino seguramente las más autorizadas y certeras cuando se trata de hablar de Samsung. Hablamos de Ice Universe y de Roland Quandt a través de Winfuture. Ambos han coincidido en los dos casos que Samsung ha pospuesto el lanzamiento de los nuevos Samsung Galaxy S26 varias semanas.

Ahora las predicciones hablan de que estos teléfonos podrían presentarse a finales del mes de febrero o a comienzos del mes de marzo. Por tanto, hablaríamos de un mes o mes y medio de retraso respecto de lo que ya estaba siendo habitual. Se recuperarían así los tiempos en los que Samsung lanzaba sus teléfonos más o menos mientras se celebraba el MWC de Barcelona, a veces incluso llegaron a presentar allí sus teléfonos.

Cambios en la gama

Estas informaciones vienen acompañadas también de cambios en la gama de los S26, que podrían estar detrás de este retraso, aunque no hay soporte oficial para estas informaciones, y por tanto se trata de meras especulaciones. Y es que parece que Samsung habría decidido mantener al Samsung Galaxy S26 Plus dentro de la gama, y presentarlo junto con los Galaxy S26 y S26 Ultra.

De esta manera se confirmaría que no habría un S26 Edge, el modelo ultradelgado, que parece que finalmente no ha suscitado el interés que se esperaba. Al cambiar los planes a última hora y retomar el desarrollo del Samsung Galaxy S26+, Samsung podría haber decidido darse más tiempo para conformar la gama completa y tenerla lista para el evento, de ahí esas semanas extra.

En cualquier caso se trata de meras especulaciones y hay que tratarlas con la cautela que merecen desde luego. En cualquier caso, parece que ha tomado forma este rumor, y son varias fuentes fiables las que ya coinciden en que los nuevos topes de gama de los coreanos volverán a una ventana de lanzamiento más acorde a lo que estábamos acostumbrados hace tres o cuatro años.

Hubo un tiempo en el que fabricantes como Xiaomi apostaban por febrero o marzo para lanzar sus topes de gama, pero en ese caso los lanzamientos se han ido adelantando hasta tal punto que este año se han producido en el mismo mes de septiembre, al menos en China. Obviamente los planes y estrategias de los fabricantes obedecen a un mercado cambiante, que necesita también de diferentes ventanas de oportunidad basándose en la evolución del negocio. Y parece que Samsung quiere afinar el tiro dándole un poco más de tiempo a sus topes de gama.