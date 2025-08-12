Esta imagen nos muestra las pantallas de los cuatro nuevos iPhone 17

Están más cerca que nunca, y si los rumores son ciertos, podría quedar menos de un mes para que Apple presente sus nuevos móviles en Cupertino. Mientras, las filtraciones no paran de producirse, desvelando los principales detalles de estos terminales, y en el caso de imágenes y vídeos, mostrándonos aspectos importantes de estos, que nos dan una idea de lo que esperar de ellos cuando sean una realidad. En esta ocasión se trata de una imagen que nos muestra el contorno de sus pantallas, de sus cuatro modelos.

Así serán los paneles de los iPhone 17

Los cuatro teléfonos llegarán con tamaños de pantalla completamente diferentes. Y la imagen que se ha filtrado ahora nos ha desvelado cómo serán esos paneles, ya que se trata de sus protectores, y gracias a ellos podemos apreciar los delgados biseles con los que contarán, dejando todo el protagonismo al frontal, cada vez más grande en relación con el cuerpo del teléfono. En esta ocasión no se puede apreciar la isla dinámica en la imagen, pero nos permite hacernos otra idea de diferentes aspectos.

En cuanto a tamaños, tenemos en la parte izquierda al más pequeño de todos, el iPhone 17, que este año crecerá respecto de sus predecesores. Ya que pasará de una pantalla de 6,1 pulgadas a una de 6,3 pulgadas, por lo que este año será un móvil algo más grande de lo habitual. Le seguirá en cuanto a tamaño, el iPhone 17 Pro, que tendrá una diagonal muy similar, de hecho en la imagen da la sensación de que sea exactamente el mismo protector, solo que está ubicado de manera diferente, por tanto, también ofrecería diagonal de 6,3 pulgadas.

El gran salto lo da el nuevo inquilino de esta gama, el iPhone 17 Air un teléfono que se convertirá en el más delgado de la historia de los iPhone, y que nos ofrecerá un tamaño de pantalla considerable. Esta tendrá una diagonal de 6,6 pulgadas, siendo algo más pequeña que la del modelo al que sustituye, el Plus, que contaba con una pantalla de 6,7 pulgadas. En el caso del iPhone 17 Pro Max, el más avanzado de la gama, tendrá también el panel más grande. Este rozará ya las 7 pulgadas, ya que su diagonal será de 6,9 pulgadas, siendo el mismo tamaño de pantalla de su predecesor.

Más allá de los tamaños de pantalla, se esperan grandes novedades en los paneles tanto del iPhone 17 como del iPhone 17 Air, porque contarán por fin con una tasa de refresco de 120 Hz, gracias a la tecnología ProMotion. Algo que sonrojante, que haya que haber esperado a 2025 para contar con esta característica, cuando ayer conocimos un teléfono con esta misma característica, de apenas 75 euros al cambio.

Las últimas filtraciones apuntan a que la gama deiPhone 17 se presentará el próximo 9 de septiembre en Cupertino, de la mano de Tim Cook. Será la puesta de largo de iOS 26, y una vez más, un evento en el que no se anunciará el nuevo Siri con Apple Intelligence, al que habrá que esperar a la primavera de 2026, de nuevo.