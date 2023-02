No podrás utilizar cualquier cable USB tipo C para cargar el iPhone 15

Sin duda es uno de los grandes atractivos de los nuevos iPhone 15 que se presentarán el próximo mes de septiembre, su nuevo conector USB tipo C. Si bien no ha sido una elección de Apple, que hubiera preferido seguir adelante con su Lightning, la realidad es que la Unión Europea le ha impuesto el uso de este conector que ya es todo un estándar entre los móviles Android. Y por lo que conocemos ahora parece que este cambio lo va a hacer sin muchas ganas, por lo menos no parece que estén muy motivados por ofrecer verdaderas mejoras. Y eso es lo que se desprende de las informaciones que ahora llegan de China, y que hablan de unos conectores USB tipo C un tanto descafeinados.

Serán similares a los Lightning

Eso es al menos lo que conocemos ahora, unas informaciones que sin duda suponen un bajón en las expectativas que se han puesto sobre este esperado conector para los iPhone. Y es que parece que Apple se habría limitado a lanzar un conector Lightning bajo la apariencia y factor de forma de un USB tipo C, por lo que no sería un conector más eficiente o completo que los que llevan actualmente sus teléfonos. Se había especulado con muchas mejoras respecto de lo que era de esperar con el tipo C, pero parece que nada de eso llegará al menos con esta primera versión del puerto para los iPhone 15.

Parece ser que las especulaciones que se han publicado ahora en la red social china Weibo alertarían de que ninguna de las ventajas que podríamos disfrutar con el salto al tipo C estarían disponibles en los nuevos teléfonos de Apple. Concretamente parece que el nuevo conector tendría bastante limitaciones respecto de las que podemos encontrar en otros fabricantes Android que han abrazado estos conectores. Y es que parece que los nuevos conectores contarán un chip de autenticación igual al que usan los Lightning actuales.

Por lo que las velocidades de transferencia de datos y la carga de la batería podría estar igual de limitada que lo ha estado en los iPhone de las últimas generaciones. Y otro problema añadido, es que es posible que no sirva cualquier cable USB tipo C para poder cargar los iPhone, por lo que podría ser necesario hacerse con cables específicos si queremos esta funcionalidad básica en los teléfonos. Eso sí, no se descarta que esto simplemente sea una transición hacia unos puertos USB tipo C mucho más eficientes en los iPhone en las próximas generaciones.

Ya se habla de hecho de conectores con potencial Thunderbolt, que podrían llegar a las versiones Pro de los iPhone 15, pero de momento son solo especulaciones. Por tanto, parece ser que Apple cubrirá el expediente con un conector USB tipo C muy básico, y que incluso podría tener ciertos problemas de compatibilidad con algunos cables existentes. Pero desde luego lo que no debemos hacer es esperar grandes mejoras en este aspecto, sino más bien todo lo contrario.