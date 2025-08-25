YA SABEMOS SU PRECIO
El Samsung Galaxy A17 5G comienza a venderse oficialmente en Europa
El nuevo móvil barato de Samsung comienza a venderse en Europa desde una de las tiendas oficiales del fabricante.
Publicidad
Hace unos días os contábamos que el Samsung Galaxy A17 5G era oficial, el nuevo móvil accesible de los coreanos, que promete convertirse en todo un éxito de ventas, como suele ocurrir con la práctica totalidad de los dispositivos de la marca que hemos conocido en esta gama. Ahora ha comenzado a venderse en Europa, lo que nos hace esperar un pronto lanzamiento también en España, algo que podría producirse en cuestión de días, si no de horas, vamos a conocer dónde se ha puesto a la venta, y a qué precio.
¿Dónde y a qué precio se ha puesto a la venta?
Obviamente, esto es lo que no estamos preguntando desde que hemos conocido que se ha puesto a la venta en Europa. Y ha sido concretamente en Reino Unido donde el Samsung Galaxy A17 5G se ha puesto a la venta. Y sabemos al precio exacto con el que lo ha hecho. Concretamente, ha sido por 199 libras esterlinas, lo que al cambio en euros son 229 euros, un precio que perfectamente podría tener en el momento de lanzarse en España, algo que como decimos podría ocurrir de forma inminente.
Ficha técnica del Samsung Galaxy A17 5G
De este teléfono lo conocemos todo ya, sobre todo teniendo en cuenta que todas sus características se confirmaron en el momento de desvelarse a principios de este mes de agosto. Este teléfono llega con una pantalla Super AMOLED, que cuenta con una tasa de refresco de 90 Hz, resolución Full HD+, y nada menos que el cristal Corning Gorilla Glass Victus.
El rendimiento de este teléfono depende de un procesador Exynos 1330 desarrollado y fabricado por Samsung, que cuenta con ocho potentes núcleos y conectividad 5G. A este acompañan 128 GB de memoria RAM, al menos no se vende otra variante en Reino Unido. Su cámara de fotos, que estrena nuevo módulo, nos ofrece tres sensores. El principal es de 50 megapíxeles, mientras que el ultra gran angular es de 5 megapíxeles, y el sensor macro se queda en 2 megapíxeles.
Delante, el sensor para hacer selfies tiene una resolución de 13 megapíxeles. En términos de batería, es bastante estándar, con una de 5000 mAh de capacidad, y una potencia de carga de 25 W, lo habitual en Samsung, incluso en su gama alta. Cuenta con un lector de huellas en el lateral, integrado en el botón de encendido. Ofrece Wifi de doble banda, así como Bluetooth 5.3, GPS, NFC para pagos en tiendas o un conector USB tipo C.
Llega de momento con Android 15 como sistema operativo, bajo la capa de personalización One UI 7, aunque como sabéis, ya está circulando One UI 8 actualizado a Android 16, por lo que es de esperar que en cuestión de semanas estos modelos ya puedan contar con este sistema operativo. Un móvil que como decimos puede que en cuestión de horas, o algún día que otro, será oficial en España, algo que ignoramos por qué en esta ocasión se ha retrasado tanto respecto de su anuncio oficial, y se han adelantado otros países como Reino Unido.
Publicidad