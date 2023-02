Así podría mejorar la cámara de fotos en los iPhone 15 y 15 Plus

La próxima generación de móviles de Apple se presentará el próximo mes de septiembre, y a pesar del tiempo que hay por delante para ello, estamos conociendo nuevas informaciones sobre ellos casi a diario. Hoy toca hablar de la cámara de fotos, un elemento esencial en todo móvil de alta gama, y que tendrá que ser uno de los principales argumentos de venta de los de Cupertino. Pero en este caso la diferencia con anteriores informaciones radica en que estamos hablando de los modelos base, no los Pro. Y es que este año no solo estrenarían nuevo diseño y pantallas, sino también una cámara de fotos muy mejorada.

Mejores cámaras para los modelos más accesibles

Como sabéis, en los últimos días hemos hablado mucho del iPhone 15 Pro y el modelo Ultra. Y en el caso de los modelos más asequible, los iPhone 15 y 15 Plus no ha habido mucha información, más allá de saber que su pantalla contará también con la isla dinámica, contra todo pronóstico. En esta ocasión hemos conocido más mejoras, que tienen que ver directamente con la cámara de fotos de estos teléfonos, y que supondría un gran salto de calidad respecto de las últimas generaciones, que es lo mínimo que le podíamos pedir a Apple para dos móviles que no son precisamente baratos.

Sobre los datos de esta cámara no hay demasiada información. Pero sí la suficiente para poder adivinar por dónde podrían ir estas mejoras. Y es que la nueva cámara de los iPhone 15 llegaría con un sensor principal de 48 megapíxeles, cuatro veces más grande que el actual sensor de 12 megapíxeles con el que cuenta. Todo esto vendría relacionado con las imágenes que recrean al nuevo teléfono, y en general las informaciones que apuntan a que la barriga de la cámara de estos dos modelos será muy diferente de lo habitual.

De hecho será un poco más gruesa de lo que había sido hasta ahora, lo que corrobora un aumento de la resolución de los señores, que a su vez necesitaría de más espacio para integrarse en la parte trasera del teléfono. Todo esto implicaría que los nuevos iPhone 15 y 15 Plus podrían contar por fin con una lente de teleobjetivo. Este sensor sería sobre todos los demás el verdadero responsable del crecimiento de esa barriga en el módulo de cámara. Estos sensores por su particular mecanismo para tomar las imágenes, incluyendo lentes que magnifican la imagen, necesitan de algo más de espacio que en un sensor tradicional.

De momento no se sabe mucho más sobre estos teléfono, pero con lo poco que se conoce podemos ir haciéndonos una idea bastante certera de dónde mejorarán estos terminales respecto a los modelos actuales. Y por tanto las verdaderas razones que deberían llevar a los consumidores a decidirse por dar el salto a esta nueva generación, si recientemente compraron otra generación de iPhone. Todavía quedan por delante 7 meses para su presentación, pero no hay duda de que los rumores a su alrededor van a seguir estando muy presentes en la actualidad tecnológica.