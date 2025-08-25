El Oppo Find X9 Pro desvela todas sus características

Oppo tiene a punto su nueva gama alta, que encarnarán los nuevos Find X9, una nueva generación de sus topes de gama, que poco a poco han ido desvelando sus características, hasta que en el caso este modelo, no ha dejado nada, o casi, a la imaginación. Ahora conocemos toda su ficha técnica completa, y podemos hacernos una idea de lo que esperar de esta versión base de los nuevos móviles de alta gama de Oppo, que llegará junto a varios smartphones de sus competidores, que ya encararán en algunos casos la segunda generación de este 2025.

Esta es la ficha técnica del Oppo Find X9 Pro

Ha sido el medio SmartPrix el que ha desvelado los detalles de la ficha técnica de este teléfono, detallando todos los pormenores de lo que nos ofrecerá. Concretamente, se estrenará con una gran pantalla de 6,78 pulgadas de diagonal, que presumirá de tecnología OLED, así como de una resolución 1.5K y tasa de refresco de 120 Hz. Por tanto, en este sentido, nos ofrece las mejores especificaciones posibles para un móvil de entrada de gama.

El rendimiento depende de un procesador MediaTek Dimensity 9500, el más potente del fabricante chino, un chip recién salido al mercado y que prácticamente debutará con él. Vendrá acompañado de 16GB de memoria RAM, así como 512 GB de almacenamiento interno. Su cámara de fotos contará con un sensor principal de calidad, un Sony Lytia de 50 megapíxeles, que vendrá acompañado de otro de 50 megapíxeles con sensor Samsung ISOCELL JN5. Y la estrella estará en su periscopio.

Ya que esta contará con un sensor de 200 megapíxeles, nada menos, y ofrecerá un zoom óptico de 3x, gracias al sensor, una vez más, de Samsung, el HP5. Delante, la cámara de fotos nos ofrece un sensor de 50 megapíxeles, con autoenfoque, y también apostará por un sensor Samsung JN5. Otro de los aspectos destacados lo encontraremos en su batería. Ya que este llegará con una enorme capacidad.

Esta será de 7550 mAh, compatible con una carga rápida de 80 W, así como de 50 W sin cables. El lector de huellas ultrasónico se encontrará en la pantalla, mientras que la conectividad destacará por un potente Wifi 7, así como conectividad NFC y un nuevo botón de multifunción, al estilo del iPhone 16. Sobre el precio con el que se estrenará, se espera que sea muy similar al de su predecesor. Acerca de su lanzamiento, se espera que este Oppo se estrene en el mercado el próximo mes de octubre en China, y globalmente, a más cerca de mediados de noviembre.

Obviamente, la estrella de la gama será de nuevo el modelo Ultra, que podría llegar junto a estos nuevos Find X9, al igual que este modelo, el X9 Pro contará con la colaboración de la prestigiosa Hasselblad, a la hora de optimizar el rendimiento de la cámara de fotos del smartphone.