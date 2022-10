El POCO F5 tomará prestada una de las funciones de moda del iPhone 14 Pro

Los nuevos iPhone 14 Pro llevan dos semanas en el mercado y ya cuentan con una funcionalidad que todos quieren tener, y eso que no es especialmente innovadora. Se trata de la nueva “Dynamic Island” o “Isla Dinámica” que no es otra cosa que un nuevo centro de notificaciones que emanan de las nuevas muescas de la pantalla de estos modelos, que prescinden de los notches en forma de ceja. Hay que tener en cuenta que desde hace meses marcas como Samsung ya cuentan con este tipo de notificaciones, aunque la diferencia en este caso es que Samsung no aprovecha las muescas de la cámara. Ahora hemos conocido que esto mismo nos lo ofrecerá el nuevo POCO F5, y curiosamente parece que va a tomar prestada esta funcionalidad del nuevo teléfono de Apple.

Con Dynamic Island y mucho más

Este será el nuevo móvil de gama media premium de POCO, que es una marca que acostumbra a lanzar modelos económicos. Y en esta ocasión se tratará de un móvil que presumirá de algo que pocas veces vemos en este tipo de terminales de la gama media. Y es que llega por primera vez con carga inalámbrica, lo que le permitirá cargarse sin cables reposando sobre uno de estos cargadores inalámbricos. Esta carga tendría una potencia de 20W, que puede parecer poca, pero para este tipo de tecnología y en un móvil de gama media es más que suficiente. De hecho es más potencia que la gran mayoría de los móviles de gama de entrada de un gran número de fabricantes.

Por tanto, será un teléfono asequible, pero con características propias de los teléfonos de alta gama, al menos en detalles importantes como estos. Y es que ahora sabemos gracias a uno de los filtradores más importantes de China, Digital Chat Station, que este teléfono será en realidad la versión global, que también llegará a España, del Redmi K60. Un móvil que todavía no ha llegado al mercado, pero que ya trascendió hace unos días que contaría con esta isla dinámica de los móviles de Apple. El Redmi K60 será el nuevo móvil de alta gama de la marca china, aunque como sabéis a este le acompañarán probablemente modelos Pro y Ultra, por lo que se tratará en realidad de un móvil de gama media premium.

Por tanto, ahora, con las informaciones de Digital Chat Station, podemos tener más seguridad sobre lo que esperar de este teléfono, y considerar cualquier novedad que conozcamos para el K60 como algo potencial para el nuevo teléfono de POCO. Recordemos que el POCO F4 se presentó el pasado mes de junio, por lo que todavía queda mucho por delante para que podamos conocer a este nuevo modelo. Por lo que tiene sentido que se hable de esa isla dinámica, ya que Xiaomi tendrá tiempo de sobra para implementarla en MIUI hasta entonces. El propio presidente de Xiaomi en China, Lu Weibing, ha preguntado a los seguidores de la marca si realmente necesitan una “Isla Dinámica” hace unas semanas, lo que anticipa el desarrollo por parte de la marca de esta solución de Apple.

