Xiaomi lanza en España su primera lavadora y secadora 2 en 1 con control desde el smartphone

La firma Mijia es muy popular en China, siendo sin duda la más destacada cuando hablamos del hogar conectado de Xiaomi en aquel país, la mayoría de sus dispositivos de IOT pertenecen a esta submarca, que ahora poco a poco va llegando a nuestro país. En esta ocasión lo hace con un electrodoméstico que usamos todos en nuestras casas, como es una lavadora secadora inteligente, que nos ofrece sin duda una gran relación de prestaciones y precio.

Precio y disponibilidad

Estamos hablando de la nueva Mijia Front Load Washer Dryer Pro de 9kg, que ya está disponible en la web de Xiaomi por 579 euros. Está disponible con 10 euros de descuento promocional para nuevos usuarios de la tienda. La lavadora llega en color blanco.

Mijia Front Load Washer Dryer Pro de 9kg | Xiaomi

Una lavadora y secadora dos en uno

Este electrodoméstico inteligente de Xiaomi llega para ofrecernos la capacidad de hacer de una sola vez dos tareas que normalmente debemos hacer por separado, como es lavar y secar. Para ello nos ofrece diferentes modos de lavado, como un sistema de lavado inteligente de limpieza a fondo en tan solo 36 minutos, o un sistema de lavado ultrarrápido en 12 minutos. Por ejemplo, podemos lavar y secar 3 kg de ropa en solo tres horas y pulsando un solo botón.

Su dosificador es automático, y es capaz de inyectar el detergente y el suavizante necesario tras pesar la colada, de tal forma que no desperdiciará en ningún momento ninguno de estos químicos, por el bien de nuestro bolsillo y también del planeta. De hecho, con una recarga de estos depósitos, Xiaomi asegura que no tendremos que preocuparnos de rellenarlo en un mes. Esto, como vamos a ver más adelante, se puede incluso seleccionar desde el propio smartphone, con la app de Xiaomi Home.

La pulverización de estos se realiza directamente en el tambor gracias a la tecnología de premezcla de detergente. Para ello utiliza una cámara de premezcla de disolución instantánea. En su desarrollo el agua y el detergente pasarán por 148 canales de la columna. Se trata de un electrodoméstico inteligente, y gracias a ello puede reducir en un 39% el tiempo de lavado, el 33% el consumo de agua, o un 40% el consumo de electricidad.

Una de las grandes ventajas de esta lavadora y secadora es su capacidad, ya que cuenta con un tambor extragrande. Este es de 9kg, lo que además de permitir lavar y secar más ropa al mismo tiempo, puede hacerlo con un centrifugado más rápido y eficiente. El programa incorporado de cuidado higiénico nos ofrece una reducción drástica de bacterias, con el 99,99% de capacidad de eliminación. El vapor aromático a baja temperatura permite que este penetre en las fibras y brindarnos unas prendas con olor y textura de máximo frescor.

Y por supuesto, el secado, que es la gran ventaja que nos ofrece este conjunto de lavadora y secadora. Puede secar la ropa a baja temperatura, en una horquilla de entre 55 y 65 grados centígrados. Mientras que el control inteligente del secado solo acaba cuando la ropa está realmente seca. Además, el auntoenjuague remata las sesiones de secado con la máxima eficacia.

Y por supuesto, lo que más nos gusta, el control totalmente inteligente de la lavadora desde nuestro smartphone. Gracias a la app de Xiaomi Home podemos controlar su funcionamiento, así como disfrutar de recomendaciones de IA acerca de cómo debemos hacer la colada, y por supuesto, personalizar cómo se desarrollan tanto los lavados como los secados de la colada.