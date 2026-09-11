El Poco X8 Power se estrena con una enorme batería de 10000 mAh

Los móviles con baterías gigantes están de moda. La tecnología de silicio ha permitido algo que antes era impensable, móviles con baterías muy grandes que pesan poco y son relativamente delgados. Y hoy tenemos uno de los mejores ejemplos en este Poco X8 Power, ya que este cuenta con una batería que dobla en capacidad de la media de los smartphones que hay en el mercado actualmente, y eso es algo que pocos móviles pueden decir hoy en día.

Ficha técnica del Poco X8 Power

Sin duda, lo más destacado es esa batería, de proporciones bíblicas, que nos entrega nada menos que 10.000 mAh de capacidad, que, como decíamos, suele ser el doble de la capacidad que tienen los móviles de gama media. Además, su potencia de carga es de las más elevadas, de 100W, lo que acelera sin duda mucho el tiempo de carga, dejándolo algo encima de la hora. Lo que es algo casi milagroso para una batería de esta capacidad.

Poco X8 Power | Poco

En cuanto a la pantalla, tiene un tamaño generoso, de 6,83 pulgadas, así como tecnología OLED, una tasa de refresco de 120 Hz, resolución 1.5K y un brillo pico de 3200 nits, por lo que ofrece las mejores características posibles para un teléfono de esta gama. En cuanto al rendimiento, es un móvil que cuenta con un chip bastante potente para la gama media, como es el Snapdragon 6 Gen 5, que está un escalón por debajo de lo más potente de Qualcomm para los móviles por debajo de la gama alta.

A este le acompañan memoria RAM de 8 GB, así como almacenamiento interno de 128GB o 256 GB. A nivel de cámara, se trata de un teléfono que ofrece un sensor principal de 50 megapíxeles, así como un ultra gran angular de 8 megapíxeles. Delante, la cámara incorpora un sensor de 8 megapíxeles, por lo que es una cámara correcta sin más, desde luego. Otras características son Wifi 5, Bluetooth 6, dual SIM o conectividad 5G.

El lector de huellas se encuentra en el lateral, mientras que la resistencia es máxima gracias a la certificación IP69K, tanto frente al agua como frente al polvo. Es un teléfono que llega con Android 16, por lo que todavía hace uso de HyperOS 3, que pronto será relevado por la cuarta versión, que ya está llegando a los modelos de gama alta de la firma china. Por supuesto, con este software hay muchas herramientas de IA disponibles. Por último, recordar que este teléfono tendrá 4 años de actualizaciones de sistema y 6 años de actualizaciones de seguridad.