iPhone Duo frente al Samsung Galaxy Z Fold8, ¿en qué se diferencian?

Apple ha revolucionado el segmento de los teléfonos plegables esta semana con la presentación de su iPhone Duo. Se trata del primer iPhone con pantalla plegable, y esto se ha dejado sentir en la industria como no lo habíamos experimentado desde el lanzamiento del primer Fold de Samsung en 2019. Pero llega el momento de comparar sus principales características para hacernos una idea de si realmente este nuevo teléfono de Apple puede eclipsar el reciente smartphone de Samsung, que se adelantó un par de meses con esa relación de aspecto ultra ancha.

Pantallas

Ambos teléfonos cuentan con pantallas de relación de aspecto muy ancha, lo que se traduce en pantallas externas muy pequeñas. En este caso, ambas plegables son de 7,6 pulgadas, pero con diferente resolución. En el caso del Duo es de 1878 x 2670 píxeles y en el Fold8 de 2447x1848 píxeles. El panel del iPhone es un LTPO Super Retina XDR OLED de apertura variable hasta 120Hz.

El iPhone Duo | Apple

Y el del Fold es un Dynamic LTPO AMOLED 2X con tasa de refresco variable de hasta 120Hz. Por tanto ambas nos ofrecen una calidad similar, pero en términos de diseño, diferentes, porque mientras en el Fold todas las esquinas son rectas, en el iPhone tenemos el lado izquierdo del frontal recto, y el derecho redondeado. La pantalla externa en ambos casos es más pequeña, pero más incluso en el iPhone.

El Samsung Galaxy Z Fold8 y su pantalla más ancha | Samsung

Esta es de 5,4 pulgadas, con una resolución de 1398 x 234 píxeles, mientras que en el Samsung es algo más grande, de 5,5 pulgadas, y resolución de 1248 x 1972 píxeles, por lo que es algo inferior a la del dispositivo de Apple.

Potencia

Aquí cada uno opta por chips diferentes, Apple lo hace con su A20 Pro, de 6 núcleos y tecnología de 2nm, mientras que Samsung integra un Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy, de 3nm. Son en ambos casos los procesadores más potentes de su gama, y por tanto garantizan la máxima potencia y nivel de rendimiento.

A nivel de almacenamiento el el Duo ofrece un plus, llegando a versiones de hasta 2TB, mientras que el Fold se queda en 1TB. Cuando hablamos de memoria RAM, ambos ofrecen 12GB como mínimo, y en el caso del Fold llegamos hasta las 16GB disponibles, lo que no está nada mal.

Cámara de fotos

Los dos tienen cámaras duales, en el caso del iPhone Duo con dos sensores de 48 megapíxeles, el principal y ultra gran angular de 120 grados de ángulo de visión. Y en el caso del Samsung, dos sensores de 50 megapíxeles, el secundario de 120 grados también de ángulo de visión. En este aparato el iPhone supera en innovación, ya que la cámara selfie de la pantalla plegable se esconde bajo la pantalla, mientras que la de fuera es de 12 megapíxeles.

Los colores del iPhone Duo | Apple

En el caso del Samsung, tiene dos sensores de 10 megapíxeles en las diferentes pantallas. Recordemos que Samsung ya utilizó cámaras bajo la pantalla como las de Apple hasta la cuarta generación, pero después optó por los sensores tradicionales por la baja calidad de las imágenes que capturaban.

Batería

En este sentido, como es habitual, Apple no desvela la capacidad, y aunque ya la hemos conocido de los iPhone 18 oficialmente por las etiquetas de eficiencia, en este caso no ha sido así, y no hay información. En el caso del Samsung, cuenta con una capacidad de 4800 mAh. Es una buena capacidad para el tamaño que tiene el teléfono. Esta batería del Samsung se carga con una potencia de 45W con cables y de 20W sin cables.

Samsung Galaxy Z Fold 8 | Samsung

Dimensiones

Son reveladoras las dimensiones, que nos dicen cómo han apurado el diseño ambos fabricantes. En el caso de Apple, tenemos unas de 117.8 x 164.6 x 5.2 mm desplegado y de 117.8 x 84.1 x 11.3 mm plegado. En el caso del Samsung, tenemos 161.4 x 123.9 x 4.5 mm desplegado y 81.9 x 123.9 x 9.7 mm plegado, por lo que es bastante más delgado el Samsung, mientras que es mucho más pesado el iPhone. 254 gramos frente a 201 gramos del Samsung.

Precio y conclusión

El precio de partida del iPhone Duo es de 2.239 euros para la versión de 256GB, mientras que el Samsung Galaxy Z Fold8 parte de los 1.999 euros para la versión que cuenta también con 256GB. Por tanto, es evidente que hay un precio inferior en el caso del Samsung, que destaca también por un menor peso, una mayor delgadez, y probablemente unas cámaras mejores. En general, parece mejor que el iPhone técnicamente, pero la parte del software pesa mucho. El iOS 27 que ha adaptado Apple a su plegable ha sido modificado para ofrecernos una experiencia de uso similar al iPad.

Mientras que son muchos los que ya hablan de que sus animaciones son un punto totalmente a favor del iPhone, aunque ya están siendo replicadas. Incluso en la pantalla ambos son similares, habiendo sido fabricada por Samsung en el caso del iPhone, y contando con una arruga casi invisible en ambos modelos. Estamos ante un iPhone que parece más pulido en software y ante un Samsung que técnicamente es más sofisticado y tiene muchos más años de experiencia a sus espaldas. Pero dependerá más de si eres de iOS o Android que de todos estos factores.