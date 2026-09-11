iPhone 18 Pro: Apple desvela oficialmente la capacidad de sus baterías

Apple presentaba hace un par de días sus nuevos iPhone 18, una nueva generación que llega con cambios puntuales más allá del nuevo chip A20, que, como era de esperar, nos ofrece una mayor potencia de procesamiento. Como es habitual, Apple no desvela nada sobre la batería de sus teléfonos en las Keynote, para conocer la capacidad de estas, toca después desmontar los teléfonos y averiguar qué es lo que hay dentro realmente. Pues bien, ahora los de Cupertino se han visto obligados a publicar esta información por las regulaciones europeas de sostenibilidad y durabilidad de los dispositivos.

Las etiquetas de eficiencia desvelan sus detalles

Y gracias a ellas ahora sabemos que el iPhone 18 Pro llega con una batería de 4056 mAh, pequeña para lo que vemos en los móviles Android, que fácilmente ya doblan su capacidad. Así como de 5391 mAh para el iPhone 18 Pro Max, que es una capacidad bastante más respetable y más cercana a lo que podemos esperar de uno de estos dispositivos. Por tanto, las dos baterías son más grandes que las de sus predecesores, pero no demasiado.

En el caso del iPhone 18, es casi imperceptible el aumento de la capacidad, ya que es un 1,45% más grande, mientras que en el iPhone 18 Pro Max tenemos una batería que es un 11,8% más grande que la de su predecesor, el iPhone 17 Pro Max. Estas son las capacidades de los teléfonos en Europa, con ranura para tarjetas SIM. Pero parece que otros modelos de distintas regiones que se venden con eSIM cuentan con baterías más grandes, que aprovechan el hueco de esa ranura para contar con más capacidad.

En las etiquetas se puede apreciar que tanto el iPhone 18 Pro como el Pro Max tienen un nivel de eficiencia A en su batería, con 52 horas de autonomía para el modelo estándar y de 62 horas para el modelo Max. En ambos casos tienen nivel B de resistencia a los impactos, un nivel C de reparabilidad, soportan 1000 ciclos de carga y tienen resistencia al agua y al polvo con la certificación IP68, la máxima en este tipo de dispositivos.

Por tanto, este año no hay que esperar a despieces de los teléfonos una vez que estos llegan a las tiendas, ya que con esta info desvelada por Apple en los documentos anexos a las pegatinas de eficiencia se desvela el secreto. La verdad es que no entendemos por qué Apple nunca habla de este aspecto, ni de la memoria RAM en sus teléfonos, si al final es algo que se termina conociendo siempre.

Y sobre todo, cuando tienen una gran autonomía respecto a los móviles Android a pesar de que la capacidad de sus baterías suele ser más pequeña. Sea como fuere, este detalle ya es público, y agradecemos que la legislación obligue a los fabricantes a desvelar estos detalles, que al final son importantes conocer a la hora de hacerse con un smartphone.