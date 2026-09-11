El esperpento del móvil de Trump no cesa, ahora cuesta un 50% más

Ya sabemos de la megalomanía que acompaña habitualmente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, un hombre que más allá de sus filias y fobias políticas, es todo un espectáculo mediático. Una de sus recientes excentricidades ha sido la de crear su propia operadora móvil, que a su vez cuenta con su propio smartphone, conocido como el Trump T1 de la operadora Trump Mobile.

Pues bien, cuando hablamos de esperpento, es que se trata de un presunto móvil hecho por y para norteamericanos, pero que ha sido fabricado en China, ya que es una versión remarcada de un teléfono de HTC de hace dos años. Y no contentos con eso, ahora aquellos que se planteaban comprarlo, se han topado con un nuevo inconveniente, un aumento del precio del 50% nada menos.

Precio desbocado

El T1 Phone de Trump se lanzaba hace unos meses por 499 dólares, un precio razonable para un teléfono que no deja de ser un gama media de hace dos años, incluso diríamos que algo por encima de lo aconsejable, pero bueno, aceptemos barco. Ahora conocemos que el precio del teléfono ha aumentado de forma abrupta, tanto es así que este ha llegado hasta los 749 dólares, por lo que hablamos de un aumento del precio de la mitad de su valor, un incremento del 50%.

Como decíamos, este T1 Phone se trata de un teléfono de gama media de 2024, con un baño de pintura dorada para hacerlo más ostentoso, al más puro estilo de Trump. De hecho, el diseño del teléfono se ve bastante desfasado, por la combinación de colores, o ese módulo de cámara totalmente de otra época. Por tanto, es un móvil que no ofrece nada interesante, salvo que se llama como el presidente de los Estados Unidos y es una buena forma de mostrarle apoyo.

El Trump Mobile T1 cuenta con una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, que nos ofrece una tasa de refresco de 120 Hz. Tiene un buen chip, el Snapdragon 7 Gen 3, que es uno de los más potentes de Qualcomm, y que viene acompañado de hasta 512 GB de almacenamiento interno, lo que no está nada mal. En términos de cámara, es un móvil correcto sin más.

Ya que tiene una cámara principal de 50 megapíxeles, así como un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles y un telefoto de 50 megapíxeles. Este nos ofrece un zoom óptico sin pérdida de 2x. Delante, la cámara para hacer selfies tiene un sensor de 50 megapíxeles, lo que es de destacar. Mientras que la batería tiene una capacidad estándar de 5000 mAh, que tiene una potencia de carga de 30 W.

Algo revelador de lo poco cuidado que está este teléfono es que llega con Android 15, dos versiones por detrás de la actual, y que de momento no se ha actualizado. Por tanto, podéis entender el porqué hablamos de esperpento. No tiene sentido pagar tanto por un móvil que en condiciones normales no pasaría de los 300 euros, pero obviamente el apellido Trump pesa mucho.