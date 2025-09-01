El POCO C85 ya es oficial, un teléfono económico y con una batería enorme

Era un secreto a voces que POCO preparaba un nuevo teléfono barato. Hace poco se filtraron casi todos los secretos de este modelo, y ahora Xiaomi ha hecho oficial el POCO C85.

Hablamos de un teléfono de gama entrada y que presume de una batería mastodóntica para que la autonomía no sea un problema. Y ojo, que al POCO C85 no le faltará potencia.

Así es el nuevo POCO C85

Con un diseño muy característico, el POCO C85 presume de resistencia IP64 contra polvo y salpicaduras, algo que no siempre se ve en esta gama de precios. Pero veamos cómo se comporta a nivel técnico.

Comenzaremos hablando del apartado multimedia del POCO C85, porque su panel apunta maneras. Hablamos de una pantalla LCD de 6,9 pulgadas con resolución HD+ y una tasa de refresco de hasta 120 Hz.

Cuenta además con certificación TÜV Rheinland, que garantiza una menor fatiga visual, y un notch en forma de gota donde se ubica la cámara frontal de 8 megapíxeles. Sorprende que un teléfono tan barato cuente con una tasa de refresco de 120 Hz, y deja claro que Xiaomi apunta alto en la gama entrada. Bajo el capó, el POCO C85 llega con un procesador MediaTek Helio G81 Ultra, un SoC de 12 nm que, sin ser de gama alta, cumple perfectamente para el día a día.

Viendo su hardware, será capaz de mover aplicaciones exigentes, juegos ocasionales y tareas cotidianas sin problemas, especialmente en conjunto con su chip gráfico Mali-G52 MC2. Así que rendimiento no te faltará, más con configuraciones disponibles y que incluyen 6 u 8 GB de RAM LPDDR4x, ampliables virtualmente hasta 16 GB, y opciones de 128 o 256 GB de almacenamiento, también ampliable mediante tarjeta microSD.

En el apartado fotográfico, el POCO C85 monta una cámara trasera dual con sensor principal de 50 MP asistido por inteligencia artificial y un sensor auxiliar. Y su cámara frontal de 8 MP será más que suficiente.

Cerramos con una enorme batería de 6000 mAh, capaz de reproducir música durante más de 80 horas seguidas. Además, incorpora carga rápida de 33W, con la que puedes alcanzar un 80% en menos de una hora.

La guinda del pastel la pone su tecnología Battery Health 3.0, que ayuda a conservar la salud de la batería a largo plazo.

Precio y disponibilidad

El POCO C85 se lanza en tres colores: negro, verde y malva. Aunque el precio en Europa, este es su precio en los mercados en los que ha llegado.