Las pantallas enrollables que cambiarán el smartphone para siempre

Hace algo menos de cuatro años asistíamos a un antes y un después en la historia de lo smartphones, con la llegada del primer móvil con pantalla plegable de la historia, al menos con un panel flexible, como fue el Samsung Galaxy Z Fold. Ahora, con este segmento ya asentado y consolidado en el mercado, ya se atisban en el horizonte unas pantallas que también cambiarán para siempre el concepto que tenemos de smartphone. Hablamos de las pantallas enrollables, que, sin ir más lejos, nos dejaban algunas muestras de su poder durante el pasado MWC de Barcelona, tal y como podemos ver gracias a un reel en la cuenta de Instagram de Movilzona.

Un concepto revolucionario

Si ya la pantalla plegable nos abre unas enormes posibilidades, las enrollables llegarán para ofrecernos un factor de forma aún más completo, que nos permitirá llevar pantallas de gran tamaño en dispositivos muy compactos. No hay más que echar un vistazo a ejemplos como el del Motorola Rizr. En él podemos contemplar el aspecto real de un teléfono que tiene un aspecto único y una pantalla enrollable que te deja sin palabras cuando la tienes de cerca.

En este caso se trata de un smartphone que crece verticalmente desde su factor de forma original. Como podéis ver la pantalla se va desenrollando hasta aumentar su altura, y cuando ya no hace falta contar con tanta pantalla, podemos ver cómo esta se enrolla de nuevo sobre la parte trasera del teléfono. De tal forma que no hay pliegues en el panel como ocurre con los teléfonos plegables, y la parte de la pantalla que no se usa cuando está enrollada se encuentra completamente protegida por el cuerpo del teléfono. Tal y como nos recuerdan en este clip de Movilzona, esta pantalla ya se pudo ver en el Lenovo Tech World celebrado en 2022, aunque ahora se ha dejado mostrado de una manera más multitudinaria en la cita de Barcelona.

Las ventajas de la pantalla enrollable

Los teléfonos con pantallas enrollables serán la evolución directa de los plegables, y por tanto mejorada de estos. Y es que cuando esta tecnología ya esté madura, y lista para llegar a teléfonos de manera masiva, darán solución a uno de los mayores problemas de los teléfonos plegables, como es el pliegue de la pantalla. Este suele ser pronunciado en todos, ya sea en un formato de libro o de concha, y aunque para quien lo utiliza no es perceptible visualmente, sí que lo es al tacto.

Una pantalla enrollable queda completamente tensa cuando se expande, y por tanto no hay ningún pliegue, ya que el teléfono no se “parte” por la mitad como ocurre en el caso de los plegables. Al estar enrollada la pantalla es posible que esta evite cualquier tipo de protuberancia o depresión. Esa será sin duda la gran ventaja y evolución que ofrecerán estos teléfonos. Y como nos muestran estos vídeos, es algo que ya está ahí, existe, está probado, y solo necesitan de algunas pruebas más para comercializarse. Aunque el futuro no solo nos depara móviles enrollables, sino otros formatos plegables de los que también podéis ver varios ejemplos en estos reels de Movilzona tomados durante el pasado MWC 2023 de Barcelona.