Plegable o enrollable, ¿cómo debería ser el móvil del futuro?

En los últimos tres años hemos asistido al nacimiento de los móviles plegables, unos teléfonos que sin duda nos ofrecen una perspectiva completamente diferente del móvil tradicional. Pero para imaginar cómo será el futuro del teléfono móvil, no basta en pensar en los cada vez más populares plegables, sino también sobre otra alternativa, que, aunque no tiene ejemplos en el mercado comercializados aún, sí que han mostrado su potencial, a veces a través de contenidos extra oficiales. Es el caso que nos ocupa hoy, sobre un vídeo filtrado acerca del móvil enrollable que no pudo pasar de ser un prototipo, pero muy avanzado. Este nos ha hecho repensar acerca del futuro de los smartphones, y sobre cuál debería ser la dirección en la que crecería este segmento en el futuro.

Así era el sorprendente prototipo de LG

La firma coreana LG salió ya hace meses de mercado de smartphones, a pesar de ser una de las marcas más innovadoras. Y ahora hemos podido acceder a un vídeo que nos muestra cómo era su funcionamiento con la pantalla enrollable de por medio. No podía ser más sorprendente y perturbador a la vez. Porque en el vídeo podemos ver cómo el teléfono pasa de ser eso, un simple smartphone a una tableta con un sencillo gesto en la pantalla. Nada que ver con los plegables. Además, se puede ver que el dispositivo es completamente funcional, y nos acerca bastante a la experiencia de un enrollable.

Desde luego parece una alternativa mejor a los plegables que hemos conocido hasta ahora, sobre todo porque puedes llevar el móvil en el bolsillo como otro cualquiera, pero cuando te apetece, puedes hacer ese gesto para que por arte de magia se expanda la pantalla mientras se desenrolla, y todo con una espectacular tecnología OLED. Lógicamente al ver esto ya dudamos sobre cómo debería ser el teléfono del futuro.

¿Qué formato es mejor?

Pues es como todo, depende de las circunstancias del usuario. Pero desde luego parece más atractivo el concepto enrollable de teléfono, si es como el que hemos visto ahora en el “hands on” del malogrado LG, que un teléfono plegable. Primero porque son más delgados, y de partida ocupan lo mismo que un móvil estándar, por lo que no hay que recurrir a las pantallas secundarias. Además, el gesto de abrir y cerrar la pantalla es más cómodo que andar abriendo y cerrando la pantalla. Y por último un aspecto muy importante, no hay dobleces en la pantalla, por lo que se ve perfectamente desde todos los ángulos.

Lo malo de los enrollables es que todavía están muy verdes, y no hay ningún modelo en el mercado comercializado y cuando lo hagan, serán aún más caros que los plegables. Estos últimos tienen a su favor un mercado real, con numerosos modelos, y diferentes factores de forma. Pero adolecen de un grosor superior al habitual, y de esa doblez en la pantalla que para algunos usuarios no es admisible. Pero si miramos al futuro, todo hace indicar que los plegables serán la alternativa económica a los enrollables, algo que no pasará ni este año, ni seguramente al siguiente. Quizás en la segunda mitad de esta década si, el móvil enrollable sea el verdadero móvil del futuro, pero de momento no es más que eso, un experimento y un esbozo.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Así es el primer teléfono móvil plegable que ya está en el mercado y es más caro que un iPhone