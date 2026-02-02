Los Oppo Reno 16 desvelan sus primeros detalles con cámaras de 200 megapíxeles

En las próximas semanas los Oppo Reno 15 deberían estrenarse en España de manera oficial, más o menos un año después de haberlo hecho con los Reno 13, y unos seis meses después de los Reno 14. Como es habitual, el calendario de lanzamientos occidental suele ser más lento que el chino, que nos lleva ventaja. Y por eso ya comenzamos a conocer detalles sobre cómo podrían ser los futuros Oppo Reno 16, una nueva generación de esta gama media que contará con interesantes novedades, como hemos conocido ahora.

¿Qué nos deparan los Oppo Reno 16?

Ha sido el filtrador más importante de China, Digital Chat Station, y, por tanto, el que cuenta con más reputación a la hora de aventurar futuros lanzamientos, quien ha desvelado los primeros detalles de los Oppo Reno 16. Y es que ha avanzado dos de los aspectos más relevantes de estos teléfonos cuando quedan todavía algunos meses para que lleguen al mercado.

Son dos detalles muy importantes los que ha desvelado ahora Digital Chat Station. Uno de ellos es el procesador con el que contará esta nueva gama media de los chinos. Y es que contarán con el MediaTek Dimensity 8500, que es la evolución del potente Dimensity 8350 de su predecesor, por lo que en este aspecto va a existir un importante salto de potencia, de una generación a otra.

Y sobre las cámaras de fotos, el filtrador ha desvelado un aspecto relevante, como es la resolución del sensor principal de estos teléfonos. Al menos la versión china de los Oppo Reno 16 contará con un sensor principal de 200 megapíxeles. Pero también presumirán de un telefoto de periscopio de 50 megapíxeles. Por tanto la cámara mejorará respecto de los actuales modelos que cuentan con sensores principales de 50 megapíxeles, cuadruplicando la resolución del sensor.

Otros aspectos que ha desvelado, son un marco de metal, así como pantallas con tecnología LIPO OLED, por lo que nos ofrecerán máxima calidad dentro de la gama media, aunque sabéis que estos modelos se ubican en la parte más alta de esta. El filtrador asegura que Oppo enfocará el marketing de estos dispositivos hacia su diseño, presumiendo de que será más delgado y ligero que sus predecesores.

Recordemos que el actual Oppo Reno 14 tiene un grosor de 7,3 mm, por lo que no hay que descartar en absoluto que baje de los 7 mm. Su peso es de 187 gramos, que ya es de por sí ligero para lo que hoy es habitual, pero en este caso es posible que baje de los 180 gramos. Recordemos que los Reno 14 contaban con baterías de 6000mAh, muy capaces, sin aumentar especialmente el grosor y peso del dispositivo, por lo que seguramente la nueva generación también crezca por ahí. Es de esperar que en las próximas semanas vayamos conociendo más detalles, porque lo normal es que esta nueva gama se presente durante la próxima primavera.