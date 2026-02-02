Apple podría lanzar un plegable tipo Flip relativamente pronto

Nos hemos centrado mucho en el primer plegable de Apple, que debería lanzarse a lo largo de este 2026. Un móvil que contaría con un factor de forma tipo Fold, similar a un libro, y que, por tanto, competiría en la categoría de plegables más caros, y generalmente más poderosos de los diferentes fabricantes. En esta ocasión, hemos conocido nuevos detalles acerca de los planes de Apple respecto de los móviles plegables, y desde luego son bastante interesantes. Ya que avanzan una nueva gama dentro de los plegables, y que precisamente es una de las más populares, la de los móviles de tipo concha.

Un iPhone tipo Flip en camino

Como no podía ser de otra forma, ha sido de nuevo Mark Gurman, el analista más cercano al ecosistema de Apple, quien ha desvelado los planes de Apple respecto de los móviles plegables. Y ha desvelado que una vez Apple presente su primer plegable, le seguirá un modelo tipo Flip, o de concha, como queramos llamarlo. Así que podríamos estar hablando quizás de 2027, si es 2026 el año elegido para el lanzamiento del primer plegable de Apple, de tipo Fold.

Según el propio Gurman, creo que Apple apostará por este nuevo modelo tipo Flip después de que su primer plegable genere una importante demanda de dispositivos con este tipo de pantallas. De tal forma que el plegable original reciba nuevas incorporaciones a la gama de este tipo de dispositivos en el caso de Apple, y que poco a poco vayan atrayendo a más consumidores.

Aun así, ha asegurado que es solo una posibilidad y que no hay garantía alguna de que este teléfono pueda llegar al mercado en el futuro. Pero ya de por sí es llamativo que haya pasado a formar parte de los futuribles de los de Cupertino. De hecho, hubo un momento en el que la rumorología apuntaba a que el primer plegable de Apple sería precisamente tipo Flip, pero las informaciones de que será finalmente un modelo Fold se han convertido no en mayoría, sino en prácticamente las únicas.

Ahora bien, no sabemos si también con los Flip, Apple querrá experimentar dentro del segmento plegable. Porque como hemos conocido hasta ahora, su primer modelo tipo Fold, contará con un diseño más ancho del habitual, con una pantalla externa más pequeña, de menos de 6 pulgadas. El objetivo sería equiparar la experiencia de uso a la de un iPad. Sabemos que Samsung ha recogido el guante y ya estaría desarrollando un nuevo Fold basado en este factor de forma tan curiosa. De hecho, Samsung es el fabricante de las pantallas plegables del primer iPhone, por lo que seguramente haya tomado muy buena nota de la tecnología de los de Cupertino.