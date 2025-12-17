Oppo prepara un nuevo smartphone con cámara de más de 400 megapíxeles

La firma china Oppo lanzó hace unas semanas su nueva gama alta, los Oppo Find X9 y X9 Pro, unos teléfonos con excelentes prestaciones, pero que no van a representar a los topes de gama del fabricante. Y es que se esperan para los próximos meses la irrupción de nuevos modelos dentro de esta gama, al menos el Find X9 Ultra, y ahora se ha filtrado otro modelo, que podría ser incluso más potente aún que este, que hasta ahora ha representado el techo del fabricante en el mercado de smartphones. Y por lo que vemos, su cámara será probablemente la más grande que hayamos conocido en términos de resolución.

Cientos de megapíxeles de resolución en una misma cámara

Móviles con cámaras que tienen sensores de 200 megapíxeles ya hemos visto muchos, y en algunos casos, si sumamos todos sus sensores, perfectamente pueden llegar a superar los 300 megapíxeles. Pero en el caso de este móvil de Oppo que se ha filtrado ahora, parece que la combinación de sensores no va a tener parangón, ni tampoco precedentes en la industria. Y es que hemos conocido gracias al prolífico filtrador Digital Chat Station, la naturaleza de la cámara de este misterioso smartphone.

Digital Chat Station no menciona su nombre, pero es evidente que con estos sensores será un Find X9, o quién sabe si incluso estamos ante las primeras características del Oppo Find X10 Ultra. Lo más importante de estas informaciones es que tendrá en su cámara dos sensores de 200 megapíxeles, tanto el principal como el telefoto, que en ambos casos usarán el sensor HP5 de Samsung con esa elevada resolución.

Obviamente entre ambos ya tendríamos 400 megapíxeles de resolución en la cámara trasera, pero lo normal es que este teléfono cuente al menos con otros dos sensores de 50 megapíxeles detrás, un ultra gran angular y otro telefoto de periscopio. Y fácilmente con ellos podría llegar a contar con 500 megapíxelesde resolución, quizás hasta 550 megapíxeles incluyendo la cámara delantera.

Las dudas respecto de que se trate del próximo Oppo Find X9 Ultra vienen de que todo lo filtrado alrededor de este teléfono en términos de cámara nos remite a un sensor de 200 megapíxeles y tres de 50 megapíxeles, nunca dos de 200 megapíxeles como en esta nueva filtración. Por eso nos parece tan extraño que se trate de un Find X9, porque por encima del modelo Ultra entendemos que no puede haber nada mejor. Solo cobraría sentido de convertirse en realidad en el modelo Ultra de los Find X10, o una nueva gama volcada en la cámara de la que no tenemos conocimiento todavía.

No obstante nos queda mucho por conocer todavía de este misterioso teléfono, aunque eso sí, sabemos, por el mismo filtrador, que tendrá un procesador Mediatek Dimensity 9500+, el más potente del fabricante. Por eso también podemos tender a pensar que será un móvil que no se lance demasiado tarde en 2026, ya que seguramente MediaTek tenga preparados procesadores más potentes, como el 9600 para los próximos meses.