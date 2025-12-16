MÁS CAPACIDAD QUE NUNCA
Xiaomi estaría trabajando en un smartphone con una brutal batería de 10000mAh
El fabricante tiene en desarrollo un móvil que no solo tendrá una batería bestial, sino que además la integrará en un grosor bastante razonable.
El fabricante chino sigue trabajando con nuevos smartphones, y aunque no ha sido de los más agresivos en montar baterías enormes a sus móviles, al menos no al nivel de Honor o Realme, sí que está ya preparando nuevos modelos que tienen en este aspecto uno de sus grandes atractivos. Es el caso del siguiente smartphone en el que están trabajando, y que ahora se ha filtrado que tendrá una batería simplemente monstruosa, como no la hemos visto antes en un smartphone de primer nivel.
A por la barrera de los 10000mAh
En la actualidad hemos visto cómo son ya varios modelos comercializados los que cuentan con una batería más que respetable, con capacidades que se mueven entre los 7500mAh y 8500mAh. Mientras que en el proyecto ya hemos conocido detalles de smartphones que trabajan con 9000mAh y 9500 mAh de capacidad. Pero estos nuevos detalles que se acaban de filtrar nos indican que Xiaomi iría más allá hasta llegar a una capacidad de 10000mAh.
Pero esto de por si no sería meritorio de no mantener un grosor medianamente delgado para el conjunto. Esto será así en el próximo dispositivo de Xiaomi, que ahora se ha filtrado gracias a Digital Chat Station, el filtrador chino más reputado del mercado chino. Este ha asegurado en una publicación que Xiaomi está trabajando en un móvil, probablemente el Redmi K90 Ultra, con una batería de 10000mAh, que a su vez contaría con una potencia de carga de 100W.
Hablamos del doble de capacidad de batería que la media del mercado, que normalmente monta de 5000mAh, por tanto su autonomía podría ser de dos o tres días con un uso cotidiano, desde luego. Todo ello, según el filtrador, en un cuerpo de tan solo 8,5mm, por lo que es evidente que será el móvil más delgado con una batería tan grande que hayamos conocido nunca, es desde luego algo notable.
Con estas cartas, Xiaomi daría un golpe en la mesa entre los móviles chinos que están apostando por baterías de esta capacidad o similar. La nueva tecnología de silicio es la que está permitiendo que multitud de fabricantes están introduciendo las baterías más grandes que hayamos visto antes en un smartphone, sin afectar al grosor de los terminales.
Porque esto es algo que hasta ahora era sencillamente imposible de hacer con la tecnología existente, y si queríamos un móvil con esta capacidad de batería, necesitábamos al menos uno o dos centímetros de grosor. Y lo mismo ocurre con el peso, no solo no crece el grosor con baterías tan grandes, sino que también ocurre lo mismo con el peso, que se mantiene en límites aceptables, rondando los 200 gramos.
Una tecnología que también ha permitido aflorar terminales con una vocación inversa, la de no aumentar la capacidad de la batería, pero sí reducir al mínimo su grosor, lo que ha dado como resultado el lanzamiento de varios smartphones con grosores de poco más de 5 mm, algo impensable hasta hace muy poco. Por tanto parece que la carrera por implementar la batería más grande en un móvil seguirá muy activa en 2026.
