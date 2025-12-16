UN MÓVIL ASEQUIBLE
El HMD Pulse tiene sucesor en camino, y se acaba de filtrar
El futuro móvil barato de HMD ha pasado por Geekbench, o al menos eso es lo que se intuye de los datos desvelados en su paso por este test.
La firma nórdica sigue con su hoja de ruta, lanzando nuevos smartphones que complementa con teléfonos básicos que mantienen la esencia de los populares Nokia. El HMD Pulse es uno de sus smartphones más asequibles, y ahora sabemos que ya tiene un sucesor en camino, al menos se intuye de lo que se desprende del paso por un test de rendimiento de un nuevo teléfono inteligente de la marca, que nos da algunas líneas maestras de lo que esperar de él.
Esto es lo que ha desvelado en un test de rendimiento
El teléfono que ha pasado por el test de rendimiento se ha mostrado como “Pearl” y esto aunque no desvela nada en realidad, por las características que desvela en el test, nos da la sensación de que pueda ser la segunda generación de este dispositivo. Lo más llamativo se encuentra en el procesador que tiene el dispositivo de HMD que se ha dejado ver en la prueba.
Este es un Unisoc T7250, al menos es lo que creen desde el medio GsmArena, muy dado a descifrar ciertos datos de estos test y que en este caso apuntaría a tratarse de este modelo por diferentes pistas que nos dan los distintos núcleos del chip de este smartphone. Esto también tiene sentido porque tiene coherencia con las filtraciones que han existido precisamente alrededor del HMD Pulse 2 en desarrollo actualmente.
En esas filtraciones se mostraba un procesador Unisoc T615, pero que ahora se cree que no tendría realmente este chip, sino el que se ha filtrado ahora en el paso por Geekbench, el test de rendimiento. Más allá de este importante detalle para determinar si se trata de este modelo o no, se han filtrado otras características de su rendimiento. Como por ejemplo un salto hasta las 6GB de memoria RAM, desde las 4GB que tenía el anterior modelo.
Un detalle interesante de esta configuración es que esta nueva generación podría adoptar directamente Android 16, y dejar atrás las versiones Go que han equipado sus predecesores. Para ejecutar Android 16 es necesario un mínimo de 6GB de memoria RAM; y por tanto este modelo estaría dando ese salto para poder brindar una experiencia de Android completa, y no la limitada de Go.
De todas formas no hay nada seguro todavía, y puede darse el caso de que tengamos dos versiones diferentes de este teléfono, con 4GB y 6GB, y ambas conservando Android 16 Go como sistema operativo. Sea como fuere, parece que de momento toca esperar para conocer este nuevo terminal, ya que su predecesor se presentó allá por el mes de abril de este año, por lo que de seguir el mismo calendario, todavía debería estar a unos tres o cuatro meses de su lanzamiento.
