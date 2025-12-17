Nuevo Moto G Power 2026: un móvil gama media grande y equilibrado

Motorola sigue lanzando nuevos modelos al mercado, smartphones que ya se han convertido en clásicos de la gama media, y que destacan por características muy concretas para dirigirse a un nicho de mercado donde sus productos ya se sienten cómodos. En este caso le toca al nuevo Moto G Power 2026, que ya es oficial. En este caso cabría esperar una batería enorme, y más con los tiempos de tecnología de silicio que estamos viviendo, pero nada más lejos de la realidad, en este caso el nuevo Power no puede presumir precisamente de una gran batería.

Así es el nuevo Moto G Power 2026

Este nuevo teléfono de Motorola es un móvil de grandes dimensiones, no en vano su pantalla tiene una gran diagonal de 6,8 pulgadas, muy cerca ya de las 7, lo que son palabras mayores. En este caso tiene una resolución Full HD+, así como tecnología LCD, y un brillo pico de 1000 nits. La tasa de refresco de 120Hz es más que suficiente para este tipo de móviles, de hecho es el estándar en la industria, incluso en móviles de alta gama. Una pantalla que además está protegida por el cristal Gorilla Glass 7i.

El nuevo Moto G Power 2026 | Motorola

Estamos ante un móvil de gama media de pura cepa, gracias a su procesador MediaTek Dimensity 6300, que ofrece conectividad 5G y un rendimiento muy solvente. Este viene acompañado de una memoria RAM de 8GB. Sobre su cámara de fotos, no podemos esperar grandes dispendios en este aspecto, pero se defiende sin duda. Ya que cuenta con una cámara que integra un sensor principal de 50 megapíxeles, así como un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles.

El tercer sensor es de visión macro, y probablemente tenga una resolución de 2 megapíxeles, aunque no se detalla tampoco. Por otro lado en la cámara selfie delantera tenemos un sensor de 32 megapíxeles, que nos ofrece sin duda alguna una resolución más que suficiente para buenas fotos y videollamadas. Un móvil que decepciona cuando hablamos de energía y autonomía. Y es que aunque se denomine Power, su batería se queda muy atrás de muchos otros modelos que están llegando ahora al mercado.

Hablamos de una capacidad de 5200mAh, que viene acompañada de una potencia de carga de 30W. Otros aspectos interesantes de Moto G Power son su gran resistencia en todos los aspectos. Frente al agua y el polvo con las máximas certificaciones, IP68 e IP69, no hay mayores niveles de protección frente a estos elementos. Por otro lado, también cuenta con la certificación MIL-STD-810H, en 14 categorías, que miden entre otros, la resistencia a caídas o temperaturas extremas.

Un smartphone que llega con altavoces estéreo, así como Android 16 como sistema operativo bajo una capa de personalización de Motorola repleta de IA. El nuevo Moto G Power de 2026 se pone a la venta de momento en Estados Unidos, allí lo hace por 299,99 dólares. Está disponible en varios colores, como son Pantone Pure Cashmere y Pantone Evening Blue, sin duda un toque distintivo también en la coloración, gracias al estándar Pantone.