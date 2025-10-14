Los nuevos Vivo X300 y X300 Pro ya son oficiales con una espectacular cámara de fotos

Hoy se han presentado los que serán sin duda unos de los smartphones mejor preparados para hacer fotografía profesional con un dispositivo móvil. Las nuevas bestias de Vivo presumen de cámaras capaces de hacer auténticas fotos de pasarela, todo ello gracias a unos sensores de extrema calidad, que una vez más, como en el caso de su predecesor, vuelven a marcar tendencia en el mercado de los teléfonos inteligentes.

Ficha técnica del Vivo X300 Pro

Este nuevo tope de gama llega sobre todo con una cámara de altos vuelos. Cuenta con tres sensores, donde destaca sobre todo el telefoto de periscopio con una resolución de 200 megapíxeles. Este es capaz de proporcionar un zoom de 3,7x óptico. El sensor principal es de 50 megapíxeles, y cuenta con una apertura de f/1.6. El tercer sensor en discordia es el ultra gran angular, también de 50 megapíxeles. Una cámara que presume de óptica ZEISS, así como autoenfoque láser.

Vivo X300 Pro | Vivo

La cámara frontal de este modelo Pro es de 50 megapíxeles. Pasando a otros aspectos, la pantalla también destaca por su panel LPTO OLED de 6,78 pulgadas, que cuenta con una resolución de 1260 x 2800 píxeles. Tiene una tasa de refresco de 120Hz, así como soporte para Ultra HDR, y especial resistencia a los arañazos accidentales y también a las caídas. Cuando decimos que es una bestia, lo demuestra también con su rendimiento.

pack fotográfico del Vivo X300 Pro | Vivo

Y es que cuenta con el procesador más potente de MediaTek, el Dimensity 9500. Este viene acompañado de hasta 16GB de memoria RAM y 1TB de almacenamiento interno. Su batería también destaca por la enorme capacidad con la que cuenta. Y es que para ser un tope de gama sus 6510 mAh de capacidad no son para nada normales. Esta además se carga con 90W de potencia con cables, y 40W sin cables.

Llega con Wifi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, puerto de infrarrojos o conector USB tipo C: Un Vivo X300 Pro que parte de los 645 euros al cambio para la versión base de 12GB+256GB. La versión de 16GB+512GB tiene un precio de 731 euros, y la de 16GB+1TB tiene un precio de 817 euros al cambio.

Ficha técnica del Vivo X300

La versión más accesible de esta nueva gama alta de Vivo no renuncia a las espectaculares características del modelo Pro, aunque eso sí, lo hace en un frasco más pequeño. Aquí tenemos una pantalla más pequeña, de 6,31 pulgadas, aunque conservando todas las características técnicas del modelo Pro. De hecho es igual de potente, al contar también con el mismo procesador de MediaTek.

El nuevo Vivo X300 | Vivo

En este caso la cámara de fotos baila los sensores. Con un principal de 200 megapíxeles, y un telefoto de periscopio en este caso de 50 megapíxeles, mientras que el ultra gran angular es de 50 megapíxeles también. Presume igualmente de las mismas lentes ZEISS de alta calidad. Delante, la cámara selfie también cuenta con la misma resolución de 50 megapíxeles.

La batería en este Vivo X300 es algo más pequeña, quedándose en los 6040 mAh, aunque gozando de la misma potencia de carga, 90W con cables y 40W sin ellos. La conectividad es exactamente la misma. El precio con el que se ha estrenado en China es de 537 euros al cambio para la versión de 12GB+256GB. La de 16GB+256GB tiene un precio de 571 euros al cambio, la versión de 16GB+512GB tiene un precio de 645 euros al cambio, y finalmente la de 16GB+1TB se estrena en China con un precio de 731 euros al cambio.