El Vivo V60e ya es oficial con cámara de 200 megapíxeles y batería de 6500mAh

Vivo acaba de lanzar otro excelente móvil de gama media al mercado, y es una variante de su potente gama V60, que dentro de poco tendremos también en España. Hace unos días de hecho llegaba a España el nuevo Vivo V60 lite, aunque no gozaba de las características tan espectaculares de este teléfono, sobre todo si miramos tanto a su cámara de fotos como a su batería, que desde luego nos ofrece unas grandes prestaciones.

Ficha técnica del Vivo V60e

Sin duda la estrella de este teléfono, si tenemos en cuenta que es un teléfono de gama media, y es que el sensor principal de su cámara de fotos es de nada menos que 200 megapíxeles de resolución. Con esto vamos a poder disfrutar de imágenes muy luminosas incluso en los entornos de luz menos favorables. Además, cuenta con estabilizador óptico de imagen, para reducir al mínimo el ruido.

Vivo V60e | Vivo

Una cámara que ofrece también un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles, quizás esté un poco descompensado este aspecto, pero cada vez son más habituales las cámaras duales. Delante, presume de un gran sensor de 50 megapíxeles, también para grabar vídeos. Viene con el flash LED Aura light, una especie de anillo que mejora las imágenes nocturnas.

Pasando a su pantalla, esta tiene una diagonal de 6,77 pulgadas, así como tecnología AMOLED y curva en sus cuatro esquinas. Esta ofrece una tasa de refresco de 120 Hz, así como un brillo pico de 1600 nits. Una pantalla que incorpora sensor de huellas. Es un móvil bastante potente si lo ponemos en el contexto de la gama media. Donde cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 7360 Turbo, por lo que es bastante solvente en muchas tareas cotidianas y también con juegos exigentes.

Viene con 12 GB de memoria RAM, así como un almacenamiento interno de 256GB. La batería es otro de los puntos destacados de este teléfono, ya que cuenta con una capacidad de 6500mAh, siendo de las más grandes de su categoría, y una carga rápida de 90 W, también muy veloz, necesario para cargar baterías de una capacidad tan alta en menos tiempo. Un teléfono que se estrena con Android 15 como sistema operativo, bajo la capa de personalización Funtouch OS 15.

Viene con tres años de actualizaciones de sistema y cinco de seguridad, lo que es un buen punto a tener en cuenta. El precio con el que llega al mercado indio parte de los 291 euros al cambio para la versión de 8GB+128GB. Mientras que la de 8GB+256GB cuesta 308 euros al cambio. Por último la versión de 12GB+256GB tiene un precio de 329 euros al cambio. No hay que descartar que llegue a España en los próximos meses.