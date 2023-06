Los nuevos plegables de Samsung se dejan ver en su primera imagen

Hay que reconocer que Samsung no es la empresa más celosa del mercado, y es que año tras año conocemos muchos de sus productos semanas antes de que sean presentados. Es el caso de los nuevos plegables de la firma, que se deberán presentar a mediados del próximo mes, y que ya se han dejado ver en imágenes que evidentemente no son oficiales, porque no las distribuye Samsung, pero que sí tendrían un origen oficial, siendo extraídas de los propios materiales de prensa. Estas nuevas imágenes nos muestran el aspecto tanto del Samsung Galaxy Z Fold 5 como del Samsung Galaxy Z Flip 5, las dos nuevas joyas de la firma coreana.

Todas sus novedades con todo detalle

Las nuevas imágenes que se han filtrado ahora nos muestran dos materiales de prensa, esos que normalmente vemos en los diferentes anuncios de prensa e Internet. Y la realidad es que sobre todo del modelo Flip se confirman ciertos aspectos que sin duda van a ser capitales para el éxito de este nuevo teléfono. Y es que la novedad más esperada del modelo de concha era la pantalla externa, que debía ser mucho más grande que la actual. Y así es, porque en la imagen se confirma este aspecto.

Después de muchas elucubraciones y recreaciones de este dispositivo en 3D, ahora sí que podemos apreciar realmente esa gran pantalla externa, que casi triplica en tamaño a la actual. Como vemos, además cuenta con algo similar a un notch o ceja en la esquina, para rodear a los dos sensores de la cámara de fotos. Sin duda es la gran novedad por la que este modelo va a ser conocido, por su gran pantalla externa.

Por otro lado, tenemos al Fold, el pionero de todos los plegables, y que este año parece llegar una vez más con pocas novedades, al menos a nivel de diseño. Una vez más lo vemos en una imagen donde se puede apreciar un aspecto prácticamente igual al de su predecesor. Con los bordes rectos, los tres sensores de cámara prácticamente dispuestos de la misma forma, quizás con un grosor algo diferente, y con el S Pen a su lado, que como sabéis cuenta con una edición especial para este modelo en concreto.

Quizás lo más llamativo de esta foto pueda ser el plegado del terminal. En la parte donde le vemos cerrado, podemos observar que la alineación de las dos pantallas es perfecta, y no queda una de ellas inclinada, como ocurría en los anteriores modelos. Quizás sea lo más reseñable a nivel de diseño. Porque por dentro ya sabemos que van a cambiar mucho ambos.

Más potencia y algún retoque

Más allá de los cambios externos, que son evidentes en el Flip, ambos llegarán con el Snapdragon 8 Gen 2, como mínimo, y en el caso del Fold podríamos ver una cámara mejorada, con sensores más grandes, sobre todo el principal, algo que sin duda le hacía falta. Será el principal rasgo a nivel interno de estos teléfonos, la apuesta por un procesador más potente.