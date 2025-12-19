Nuevos detalles del iPhone plegable: más similar a un iPad y lanzamiento en 2027

Seguimos conociendo más datos acerca del que sin duda será uno de los móviles más importantes de aquí al final de la década. Hablamos del primer plegable de los californianos, que muchos analistas ya afirman que será un auténtico revulsivo en un mercado como el de los plegables, que podría crecer un 30% en 2026 por su mera presencia en el mercado. Ahora hemos conocido más detalles, como su aspecto a partir de los CAD filtrados, y una información algo contradictoria sobre su lanzamiento.

El aspecto del iPhone Fold

Lo que se ha filtrado ahora es un render basado en los archivos CAD, esos que deberían servir a los proveedores y fabricantes de accesorios de Apple poder conocer cómo será su nuevo smartphone plegable. Y demuestra que su relación de aspecto va a ser bastante peculiar, muy diferente por ejemplo a la de los Fold de Samsung. Y es que será más cuadrado que ancho.

Podemos ver cómo la pantalla interior tendrá una diagonal de 7,76 pulgadas, y en este caso será más ancha de lo habitual, más parecida a la de una tableta tradicional, de hecho se especula con que Apple quiere ofrecer la misma experiencia de un iPad en tamaño compacto. Y lo más llamativo, y representativo del curioso tamaño y disposición de este teléfono, es la pantalla externa, que no tiene nada que ver con lo habitual del mercado.

Esta tendrá una diagonal de 5,49 pulgadas, alrededor de una pulgada menos que el resto de plegables de este tipo, y a cambio será más ancha de lo habitual también. De tal forma que ofrecerá una relación de aspecto prácticamente idéntica al de la pantalla plegable. Parece que la intención de Apple es que la experiencia de uso en esta pantalla más pequeña sea idéntica a la de la pantalla plegable.

La parte trasera de este iPhone Fold será muy similar a la de un iPhone Air, pero en este caso con una cámara de doble sensor, en lugar de simple. Por último, podemos ver el botón de encendido del teléfono en el lateral, que hará también las veces de Touch ID, el sensor de huellas dactilares.

¿Cuándo se lanza?

Pues bien, se da por hecho que será 2026 cuando llegue a las tiendas, de ahí su impacto en el mercado plegable para el próximo año. Pero Ming-Chi Kuo, uno de los analistas con mejor reputación cuando se habla de Apple, ha confirmado que se presentará en 2026, en la segunda mitad, seguramente en el mes de septiembre. Pero que no sería hasta comienzos de 2027 cuando se comenzaría a vender, ya que a día de hoy parece precipitada su llegada a tienda en base a diversos problemas de rendimiento.

Así que de esta manera quedarían en el aire esas predicciones para el mercado plegable tan optimistas, que podrían retrasarse a comienzos de 2027 si Apple no está del todo convencida.