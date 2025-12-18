Bizum en 2026: ¿Habrá que declararlos entre amigos? Esto es todo lo que debes saber

En las últimas semanas se ha escuchado mucha información sobre los Bizum y los supuestos cambios que llegarán en 2026, lo que ha generado preocupación entre algunas personas. Muchos se preguntan si Hacienda va a vigilar los Bizum que se hacen entre amigos o familiares, pero gran parte de lo que se ha difundido no es del todo cierto. Te contamos los detalles.

A partir de enero de 2026 entran en vigor cambios en las normas de información fiscal en España. Estos ajustes tienen como objetivo mejorar el control de ingresos relacionados con actividades profesionales y empresariales, pero no implican que Hacienda vaya a vigilar los Bizum personales entre particulares, como pagar una cena o compartir gastos con amigos.

La preocupación se originó por mensajes que aseguraban que la Agencia Tributaria controlaría todos los pagos hechos con Bizum. Sin embargo, tanto la propia Hacienda como Bizum han desmentido estas informaciones. Lo que realmente cambia es que, desde febrero de 2026, los bancos y entidades de pago estarán obligados a informar mensualmente a la Agencia Tributaria sobre la facturación que autónomos, comercios y empresas reciban a través de cualquier medio de pago, incluidos Bizum, tarjeta o transferencia.

Esto no supone un seguimiento individual de cada operación, ni obliga a declarar los envíos de dinero entre personas físicas por motivos personales. Hacienda ha sido clara al señalar que los Bizum entre particulares no deben declararse ni estarán sujetos a control especial bajo esta normativa.

En resumen, para cualquiera que usa Bizum en su vida diaria, todo seguirá igual en 2026. Los cambios se centran en reforzar la lucha contra el fraude fiscal.