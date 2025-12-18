TAMBIÉN SEÁ MUY POTENTE
El Honor Win se presentará la semana que viene con una batería de 10000 mAh
El nuevo terminal de Honor presumirá de una ficha técnica única en el mercado, gracias a la gran capacidad de su batería y un potente procesador.
Si ayer os contábamos que Xiaomi estaba cerca de lanzar su primer móvil con una batería de nada menos que 10000mAh, ahora se confirma que los chinos de Honor lanzarán el primer móvil con esta enorme batería la próxima semana. Junto a esta información hemos conocido otros aspectos de este teléfono que se han confirmado de manera definitiva, y que nos dan una idea de lo que esperar de este smartphone cuando se presente en unos días. Un terminal que promete no dejar a nadie indiferente.
Primeras características tras desvelar su aspecto
Honor ha desvelado en las últimas horas no solo que estos teléfonos se presentarán el próximo 26 de diciembre, sino también el aspecto que tendrán. Un diseño que de un vistazo nos recuerda tanto a los clásicos Poco como a los iPhone 17 Pro, con los que va a compartir un diseño de módulo bastante similar. Es evidente que la intención en este caso es ofrecer un smartphone más parecido a un iPhone que a un Poco obviamente.
Las características que se han confirmado han sido gracias a la propia firma china. Entre las más importantes sabemos que tendrá una enorme batería de 10000mAh, con memoria RAM de 16GB LPDDR5X, algo que desde luego en 2026 no va a ser usual por la crisis de las memorias. También sabemos ahora que su pantalla tendrá una resolución de 1272x2800 píxeles, por lo que va a ser bastante elevada, y aunque esto es lo que ha revelado Honor, el filtrador más activo en China, Digital Chat Station, ha desvelado también otras características a la vez.
Como que este teléfono será todo un tope de gama, ya que va a contar con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, lo que quiere decir que será el móvil más potente y con mayor batería que hayamos conocido nunca, no habrá una combinación similar en otro teléfono actualmente. Además, sabemos que la carga rápida ofrecerá una potencia de 100W. Mientras que sin cables esta aumentará hasta los 80W. Habrá una variante adicional de este teléfono, denominada Win RT, y que más bien con este nombre parece una versión veterana de Windows.
Este modelo contará con algo menos de potencia, pero muy elevada igualmente, al contar con el procesador Snapdragon 8 Elite, por lo que también se moverá en la gama alta. Por tanto vamos a estar ante uno de los móviles más potentes de este 2025, y también de 2026, sobre todo por esa combinación de capacidad de batería y procesador, única en el mercado. Solo falta conocer los detalles de la cámara para saber si estará entre los Top de los buques insignia, o si solo se quedará en la gama alta.
