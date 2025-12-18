Los Realme 16 Pro desvelan un diseño completamente nuevo y más sofisticado

Realme ya está ultimando los detalles del desarrollo de sus nuevos topes de gama, los Realme 16 Pro. Unos teléfonos que vendrán no solo a mejorar por dentro, sino también por fuera. Parece que el fabricante va a dotar a sus teléfonos de un aspecto completamente nuevo, y lo mejor de todo, de esos que aportan aspecto premium y más caché a los dispositivos. Unos Realme 16 que ya se están dejando ver de manera deliberada, lo que indica que su lanzamiento parece más cercano que nunca, y de hecho se espera que pueda celebrarse el día de Reyes.

Nuevo y familiar diseño

Sin duda lo más llamativo de esta información son las imágenes donde podemos ver el nuevo teléfono en todo su esplendor. Y hay que decir que su aspecto nos recuerda mucho al de los Oppo Find X9, hasta ese punto llega a transmitir sensaciones premium el nuevo teléfono de Realme. Y es que el nuevo módulo de cámara nos recuerda mucho en forma, cuadrado de esquinas redondeadas, y con una barriga bastante similar.

Solo vemos diferencias en la disposición de los sensores de la cámara de fotos. En este caso tenemos dos superiores y dispuestos horizontalmente. Debajo tenemos un tercer sensor en la parte izquierda, y a su derecha el flash LED: Y la verdad es que el aspecto que le da al teléfono es espectacular, con un módulo con acabados cromados y tintados con el tono del resto del teléfono. También vemos una nueva posición de la inscripción de Realme, que ahora se ubica en una zona diferente, justo debajo del módulo, aunque ahora justificado a la derecha.

Lo hemos visto en estas imágenes en cuatro colores diferentes, en dorado, gris, rosa y púrpura. Sobre las características que se esperan de este teléfono, hay algunas que ya se han dejado ver en las nuevas imágenes. El sensor principal tendrá una resolución de 200 megapíxeles, mientras que estará acompañado de un ultra gran angular de 8 megapíxeles y también el sensor de moda, el telefoto de periscopio con zoom de 3,5x.

Se espera que la cámara selfie tenga una resolución de 50 megapíxeles. También se esperan otras características destacadas, como una gran batería de 7000mAh, como una potencia de carga de 80W, por tanto con una capacidad considerable. Los nuevos Realme 16 Pro se estrenarán con Android 16 bajo la capa de personalización Realme UI 7.

Desde luego el aspecto que muestran estos teléfonos en sus primeras imágenes no podía ser mejor y más premium. Y es que sin ser idénticos, transmiten sensaciones muy cercanas a las que nos ofrecen los Oppo Find X9, que son la quintaesencia de lo premium en el mercado de smartphones Android actual.