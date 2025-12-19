El Honor Magic8 Mini ya está en camino: presumirá de máxima potencia en frasco compacto

La serie Honor Magic8 tendrá un nuevo modelo más compacto y pequeño, pero no por ello menos potente. Aunque no nos engañemos, no hablamos de pantallas especialmente pequeñas, sino de poco más de 6 pulgadas, por lo que siguen siendo vistosas, pero lo justo para que se agarre mejor a una mano. En esta ocasión hablaremos del Honor Magic8 Mini, un modelo que se acaba de filtrar desvelando algunas de sus características principales, y que nos dan una idea de lo que nos ofrecerá cuando sea una realidad.

Así será el Honor Magic8 Mini

Una de las principales informaciones que hemos conocido ahora tiene que ver con la gama disponible de este teléfono, concretamente en sus acabados, los colores. Desde China, de la mano del siempre creíble Digital Chat Station, hemos conocido ahora que este modelo llegará en color feather white, shadow black, light orange y fairy purple. Una información útil, pero tampoco reveladora de mucho más, pero que nos da una idea de que la gama está más cerca de lo que pensamos y totalmente perfilada en los despachos de Honor.

El nuevo Honor Magic 8 Lite es oficial | Honor

Lo que también conocemos es que este teléfono será una pequeña bestia. Ya que llegará con un procesador MediaTek Dimensity 9500, de los más potentes de la firma china, y que por tanto nos ofrecerá un rendimiento digno de un tope de gama. Además, tendrá una pantalla de 6,3 pulgadas, que ahora se definen como compactas, y perfecta para competir con los Pixel 10 Pro, iPhone 16e, o el futuro Samsung Galaxy S26 estándar, y otros tantos modelos con pantalla de estas dimensiones que ahora se consideran más compactos.

Esta tendría una resolución de 1.5K, y probablemente un panel AMOLED. En cuanto a la cámara de fotos, ofrecería un gran sensor principal de 200 megapíxeles, así como un telefoto secundario con una resolución de 50 megapíxeles, con un tamaño de 1/1.5". Su batería, para lo que acostumbramos a ver hoy, no será tan grande, de 5500 mAh, pero si lo parece cuando comprobamos que su grosor sería inferior a los 7 mm, en ese caso sí puede considerarse una batería bastante generosa para encajar en ese perfil.

Otras características serán un marco de metal, así como un lector de huellas hipersónico integrado bajo la pantalla. En definitiva, un móvil compacto pero con un rendimiento a la altura, que no tendrá nada que envidiar a los modelos más avanzados de su gama. Y es que como sabéis, los Magic de Honor siempre han sido sinónimo de máximo rendimiento e innovación. Lógicamente, esperamos que este modelo se estrene con Android 16 bajo la última capa de MagicOS.

Recordemos que hay también un modelo Lite en el mercado, que en este caso sí recorta prestaciones, al contar con un procesador mucho más humilde, un Snapdragon 6 Gen 4, por lo tanto, un puro gama media, a diferencia de este Mini, que sí se puede considerar un móvil tope de gama con todas las letras.