El Poco M8 Pro se filtra con unas características que te van a sonar mucho

El fabricante chino Poco está trabajando en una nueva generación de sus modelos de gama media más populares, que este año ya alcanzan su octava generación. Ahora hemos conocido nuevos detalles de lo que nos ofrecerá esta nueva gama de smartphones, y parece que Xiaomi va a recurrir a todo un clásico en sus lanzamientos globales. Porque parece que estos nuevos Poco serán en realidad una versión global de sendos móviles de Redmi, que por cierto, acabamos de conocer, y que ahora tenemos dudas de si realmente convivirán en Europa.

Así serían los nuevos Poco M8 y M8 Pro

Unos móviles que se esperan sean presentados en las próximas semanas, a comienzos de 2026, y que ahora sabemos que sería una versión remarcada del Redmi Note 15 Pro+, al menos en lo que se refiere al M8 Pro. Eso sí, las informaciones ahora apuntan a que este modelo contaría con un cambio clave en su cámara de fotos. Ya que cambiaría el sensor de 200 megapíxeles con zoom óptico 4x de telescopio, por un sensor de 50 megapíxeles en la parte trasera.

Por tanto parece que prescindiría de este gran sensor en la configuración y se quedaría con un sensor de 50 megapíxeles estándar. En el resto de la cámara encontraríamos un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles, y delantera, a la hora de hacer selfies, un sensor de 32 megapíxeles. Pasando a otros detalles, la fuente asegura que este llegará con una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, que contará con resolución de 1.5K, bastante elevada, lo que unido a la calidad del panel, puede darnos muchas alegrías.

La tasa de refresco en este caso llegaría hasta los 120Hz, lo más que solemos encontrar en estas gamas, siendo por otro lado algo bastante inusual. En cuanto al rendimiento, el nuevo Poco M8 Pro tendría un procesador Snapdragon 7s Gen 4, uno de los más potentes de la gama media, lo que le convertirá en un smartphone realmente solvente con el precio tan asequible que probablemente tendrá. Contará con memoria RAM LPDDR4X, así como almacenamiento UFS 2.2.

La batería tendrá una capacidad considerable, sin ser la más grande de su segmento, sí que estará entre las más capaces. Y lo que es mejor, con una potente carga de 100W para acelerar su carga. También ofrecerá Wifi 6, Bluetooth 5.4, NFC para pagos móviles, puerto de infrarrojos, o certificación IP68, la máxima protección frente al agua y el polvo. Por último, se espera que llegue con Android 15 bajo HyperOS 3, algo un tanto decepcionante cuando lleva ya varios meses Android 16 en el mercado.