Una empresa china acaba de lanzar el primer smartphone agéntico

Como sabéis, la IA agéntica parece el siguiente paso ineludible en la agenda de la IA generativa que monopoliza la actualidad tecnológica un día sí y otro también. Es el siguiente paso después de haber saltado de los chatbots a los asistentes personales, ahora se tratará de una IA capaz de hacer numerosas tareas en segundo plano, y sin que tengamos que estar recordándolas. Algo así como la máxima expresión de la proactividad. Pues bien, una poco conocida empresa china acaba de anunciar que ha creado el primer smartphone agéntico, y muchos se preguntan qué hay de cierto en todo esto.

StepX Neo, así será el primer smartphone agéntico del mundo

El teléfono ha sido desarrollado por la firma china StepFun, que es una empresa fundada por exempleados de Microsoft hace tres años, por lo que es evidente que no son nuevos en esto. Se trata un teléfono que funciona con un sistema operativo completamente novedoso denominado Step AOS, que integra un asistente personal inteligente denominado Step Amoo. Este es el núcleo de la IA, Amoo es el asistente con el que hablamos para hacer las tareas.

A este chatbot le hablamos como a cualquier otro modo Live de los que conocemos de inteligencia artificial, y es desde ahí desde donde vamos construyendo nuestra relación con la IA. Así que en este teléfono todo lo hablamos con Step Amoo, y a partir de ahí su novedoso sistema operativo se encarga del resto. Un aspecto interesante es que se trata de un chatbot que funciona completamente sin conexión, y no necesita estar conectado a Internet permanentemente.

La clave de este dispositivo es bien sencilla, aunque no sabemos cuál es su recorrido real, porque todo parte de nuestras solicitudes realizadas mediante comandos de voz sencillos y naturales. Una vez realizados, el smartphone es capaz de encadenar tareas de gran calado para conseguir nuestro principal objetivo, sea el que sea. Lo que hace este teléfono es en segundo plano, llevar a cabo todas esas tareas con una estrategia autónoma para conseguir el objetivo.

Hablamos de reservar en restaurantes, peluquería, organizar un viaje, vamos, tareas de baja intensidad, tampoco podemos encargarle que vaya a trabajar por nosotros, obviamente. Este agente irá aprendiendo de nuestras preferencias previas, de nuestro contexto personal, para a la hora de llevar a cabo esas tareas hacerlas de la manera más eficiente posible, sin que tengamos que hacer grandes cambios en el resultado final.

El dispositivo en sí no se ha mostrado con mucho detalle, podemos ver la parte superior de la trasera del teléfono, donde se puede apreciar una cámara dual, con dos sensores, con biseles de color naranja, y una llamativa pantalla LED, al estilo de Nothing, donde veremos a este asistente en su forma visual y animada. Pero vamos, no hay muchos más detalles, ni tampoco se ha visto el teléfono en vivo.

Y es que este concepto de smartphone de IA agéntica es algo bastante abstracto, si tenemos en cuenta que en si se trata de un software que funciona en segundo plano haciendo tareas, pero de la misma forma que lo puede hacer Gemini, ChatGPT u otra IA con un software bien afinado y alineado con el hardware de cualquier otro smartphone. Por eso hay que ir con pies de plomo al considerar qué es realmente uno de estos dispositivos, y qué significa en la práctica este pomposo nombre de la IA agéntica. Veremos si realmente se pone a la venta o termina siendo engullido por la realidad, como aquel prometedor Rabbit R1.