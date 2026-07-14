La exposición al calor durante los primeros años de vida se asocia con cambios en su desarrollo cerebral

El cambio climático está incrementando la exposición a temperaturas extremas en todo el mundo, lo que genera inquietud por sus posibles efectos sobre la salud infantil. El embarazo y los primeros años de vida son etapas especialmente críticas para el desarrollo del cerebro, ya que este crece rápidamente y es especialmente sensible a los factores ambientales.

Aunque estudios previos han relacionado la exposición al calor con alteraciones cognitivas y problemas de salud mental, todavía existe poca evidencia sobre sus efectos en la estructura cerebral.

Ahora, un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación la Caixa, ha demostrado que la exposición a temperaturas elevadas durante el embarazo y los primeros meses de vida se asocia con un crecimiento más lento del tálamo durante la infancia. Los resultados, publicados en Environment International, sugieren que la exposición al calor en las primeras etapas de la vida podría tener efectos duraderos sobre el desarrollo cerebral.

"Queríamos analizar si la exposición al calor o al frío desde la concepción hasta los 8,5 años de edad se asociaba con cambios en el desarrollo cerebral durante la infancia tardía y la adolescencia, e identificar los periodos en los que el cerebro es más vulnerable", explica Laura Granés, investigadora de ISGlobal y del IDIAPJGol y primera autora del estudio.

El estudio incluyó a 3 251 niños y niñas de la cohorte de nacimiento Generation R Study de Países Bajos. "Utilizamos un modelo climático de alta resolución que proporcionó estimaciones semanales de la temperatura exterior durante el embarazo y estimaciones mensuales desde el nacimiento hasta los 8,5 años de edad en el lugar de residencia de cada participante. Posteriormente analizamos resonancias magnéticas cerebrales realizadas aproximadamente a los 10 y a los 14 años", señala Granés.

Esto permitió medir cómo variaba el volumen de 11 estructuras cerebrales a lo largo del tiempo y analizar si dichos cambios estaban relacionados con la exposición previa al calor o al frío.

¿Por qué el tálamo parece ser especialmente vulnerable?

De todas las regiones cerebrales analizadas, solo el tálamo mostró una asociación consistente con la exposición al calor en las primeras etapas de la vida. El tálamo actúa como el principal centro de relevo del cerebro, ya que procesa y transmite la información sensorial y motora hacia la corteza cerebral.

El equipo investigador considera que esta región podría ser especialmente sensible porque comienza a desarrollarse muy temprano durante el embarazo y sigue un calendario de desarrollo muy estrictamente regulado. Además, su elevada irrigación sanguínea durante el desarrollo fetal podría hacerla más vulnerable a los cambios provocados por el calor que afectan a la placenta o al flujo sanguíneo hacia el feto.

El estudio identificó un periodo claro de vulnerabilidad que abarca el embarazo y los primeros meses tras el nacimiento. En comparación con una temperatura media de referencia de 12,5 °C, la exposición a temperaturas medias mensuales de 20,5 °C durante este periodo (calculadas a partir de las temperaturas diurnas y nocturnas) se asoció con un crecimiento más lento del tálamo entre los 9 y los 15 años de edad. No se observaron asociaciones similares ni en el resto de estructuras cerebrales analizadas ni con la exposición a temperaturas frías.

¿Cómo podría afectar el calor al desarrollo cerebral?

Aunque el estudio no estaba diseñado para identificar los mecanismos biológicos implicados, investigaciones previas apuntan a varias posibles explicaciones. La exposición al calor durante el embarazo podría alterar los niveles de hormonas del estrés maternas, afectar la capacidad de la placenta para proteger al feto en desarrollo frente a estas hormonas o modificar la señalización de la serotonina, un proceso fundamental para la formación de las conexiones entre el tálamo y la corteza cerebral. Asimismo, la inflamación y el estrés oxidativo asociados al calor podrían contribuir a estos efectos, si bien son necesarios más estudios para confirmarlo.

El equipo investigador también observó que un crecimiento más lento del tálamo se asociaba con una mayor presencia de problemas de conducta externalizantes durante la adolescencia, entre ellos comportamientos agresivos e infracciones de las normas. Sin embargo, no encontraron una asociación con el rendimiento cognitivo.

"Los futuros estudios deberán investigar si la exposición al calor en las primeras etapas de la vida contribuye al desarrollo de trastornos del neurodesarrollo y si las alteraciones en el desarrollo del tálamo pueden ayudar a explicar estas asociaciones", afirma Esmée Essers, investigadora de ISGlobal y coautora del estudio.

"A medida que las temperaturas globales siguen aumentando, adoptar medidas para reducir la exposición al calor durante el embarazo y los primeros meses de vida podría desempeñar un papel importante en la protección del desarrollo cerebral infantil", concluye Mònica Guxens, profesora de investigación ICREA en ISGlobal y coordinadora del estudio.

Referencia:

Granés, L. et al. Early life ambient temperature and brain volumes change throughout childhood. Environment International 2026.