iOS 27 estrena un nuevo modo Siri en la cámara del iPhone: así funciona

Apple continúa añadiendo funciones de inteligencia artificial en las aplicaciones más utilizadas del iPhone. Y, con la llegada de iOS 27, la compañía añadirá un nuevo modo Siri dentro de la aplicación Cámara, junto a opciones ya conocidas como Foto, Vídeo, Retrato o Panorámica.

Este nuevo modo permitirá utilizar la cámara del iPhone para reconocer objetos, textos, lugares y situaciones del mundo real. De esta manera, vas a poder apuntar con el móvil hacia algo que tengas delante y recibir información útil o ejecutar una acción relacionada sin tener que salir de la aplicación.

Siri llegará a la cámara del iPhone con iOS 27

Respecto a su funcionamiento, una vez seleccionado dentro de la aplicación Cámara, bastará con enfocar un objeto, un establecimiento, un documento o cualquier otro elemento para que el iPhone lo analice y muestre distintas opciones.

Por ejemplo, podrás apuntar la cámara hacia un restaurante y acceder directamente a su ficha en Mapas. Desde ahí será posible consultar su ubicación, el horario de apertura, las reseñas de otros clientes o información adicional sobre el establecimiento.

La diferencia respecto a una búsqueda tradicional es que no tendrás que escribir el nombre del restaurante ni abrir otra aplicación. El iPhone reconocerá aquello que estás viendo y te mostrará los datos relacionados de manera automática.

Y, como podrás imaginar, las posibilidades del nuevo modo Siri irán mucho más allá. Apple permitirá utilizar la cámara para identificar plantas y consultar información sobre sus cuidados, como la frecuencia de riego, la cantidad de luz que necesitan o algunas recomendaciones básicas para mantenerlas en buen estado. Pinta bien, ¿verdad?

Por si no fuera suficiente la función también podrá reconocer carteles y folletos de eventos. Si enfocas el anuncio de un concierto, una exposición o una conferencia, el iPhone podrá extraer la fecha, la hora y el lugar para añadir directamente esa información a la aplicación Calendario.

Por último, otro de los usos más prácticos será la traducción de textos. Podrás enfocar un cartel, una carta de restaurante o cualquier documento escrito en otro idioma para consultar una traducción sin necesidad de copiar manualmente el contenido.

Además, el modo Siri podrá analizar la comida que tengas en el plato y ofrecer información nutricional aproximada. Y ojo, que hasta podrás escanear el recibo de un restaurante para dividir la cuenta. Así que queda claro que Siri AI va a ser mucho más completo de lo que te imaginas con la llegada de iOS 27.