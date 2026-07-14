Los Google Pixel 11 se filtran en varios colores y estrenarán el primer chip de 2 nm

Hace unos días conocíamos que los nuevos Google Pixel 11 se presentarán el próximo 12 de agosto en Estados Unidos, y que entonces por fin podremos conocer todas las novedades que llegan a estos terminales de manera definitiva. De momento ya conocemos bastantes detalles, y hoy también afloran nuevos detalles a nivel de gama y sobre todo de rendimiento que son bastante interesantes.

Nuevas imágenes de los Google Pixel 11 en varios colores

En los renders filtrados ahora podemos apreciar al futuro Google Pixel 11 en tres colores, el tradicional color negro, y acompañado de dos nuevas variantes, como son el color fucsia y el verde pistacho. De momento no están claras las denominaciones de cada uno de estos colores, pero lo importante es que estas serán las tonalidades disponibles cuando estos se pongan a la venta.

Estas imágenes se han dejado ver en algunos materiales de Google en la tienda de Amazon filtrados antes de tiempo. Y en esos materiales podemos ver información promocional que nos avanza que este modelo estándar contará con una pantalla de 6,3 pulgadas, del tamaño compacto habitual en este modelo. Que tendrá resolución Full HD+ de 1080x2424 píxeles. Un móvil que llegaría con 12 GB de memoria RAM, así como de 256GB de almacenamiento interno.

Su peso será de aproximadamente 204 gramos, y la batería contará con una capacidad de 4985 mAh, que rondará la capacidad media de los móviles más tradicionales, que suele ser de 5000 mAh. En esta misma información filtrada se ha podido ver que el teléfono tendría un precio de 899 dólares. Una información interesante que hemos conocido ahora es que este nuevo teléfono de Google sería el primero en estrenar un chip fabricado en el sistema de 2 nm de TSMC.

Se trataría del Tensor G6 de Google, que, por tanto, sería uno de los más potentes del momento. Una de las grandes novedades a nivel de diseño será la eliminación del termómetro en el módulo de cámara, para las versiones Pro, y la inclusión de una novedosa barra LED de notificaciones que rodeará a todo el módulo de cámara. Esta filtración en Amazon ha desvelado también colores en la línea Pro y también en el modelo plegable, el Pixel 11 Fold.

En esta misma filtración hay algo poco congruente con lo que es la esencia de los propios Pixel, como es que llegarían con Android 16 como sistema operativo, cuando todos sabemos que lo normal es que lleguen con Android 17, la última versión, ya que este suele ser un punto clave en los teléfonos de Google, siempre los primeros en contar con la última versión del sistema operativo. Veremos qué más se filtra antes de la presentación del 12 de agosto, pero lo que es evidente es que estamos a menos de un mes de su presentación y que la expectación va en aumento alrededor de estos dispositivos de la gran G de Mountain View.