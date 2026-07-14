HMD prepara otro móvil con aspecto de Nokia Lumia y pantalla de solo 5"

Hace unos días os hablábamos del HMD Skyline 2, el sucesor de ese móvil que hace un par de años removió a muchos, ya que recordaba a nivel de diseño a los míticos Lumia de Nokia. Ahora la marca vuelve a la carga con otro modelo que recupera ese diseño, pero en un tamaño mucho más compacto, tanto es así que su pantalla es de solo 5 pulgadas, una diagonal hoy prácticamente extinta entre los móviles Android de los principales fabricantes. Un teléfono que parece diseñado para la gama de entrada y que se acaba de filtrar.

Un móvil accesible que nos recuerda a otros HMD

No es la primera vez que HMD trabaja en un móvil con Android bastante compacto, pero en su momento lo eran aún más, este se encuentra en un punto intermedio. Y lo que más nos llama la atención de la filtración es que no se trata de una reedición de ese teléfono, sino que recupera aún más el diseño que aquellos Lumia, no solo en la parte frontal, con una pantalla que no llega a los bordes, y se completa con una gran superficie de color negro.

En la parte trasera tenemos un módulo de cámara bastante similar al de aquellos teléfonos, redondo y centrado en la parte superior del terminal, en este caso, con el logotipo de HMD en la parte central de la trasera. También encontramos elementos nuevos, como unas líneas alrededor del teléfono con un aspecto irregular que le dan un aspecto bastante diferente al terminal, unas líneas que también vemos alrededor de la lente de la cámara.

El filtrador smashx_60, en su cuenta de X, ha desvelado también algunas características interesantes de este teléfono, que nos anticipan que se moverá en la parte más asequible del mercado. Porque contará con una pantalla de 5 pulgadas con resolución HD, y cristal Dragontail. Tendrá un procesador de 8 núcleos, que, aunque no se ha desvelado, no nos extrañaría nada que se tratase de un Unisoc, cada vez más presente en estos móviles ultra económicos.

A este le acompañarán 4GB de memoria RAM, así como 64 GB de almacenamiento interno. La cámara de fotos trasera será simple, con un solo sensor de 8 megapíxeles, mientras que delante contará con otro de 5 megapíxeles, como veis, en este aspecto las prestaciones serán muy básicas. La batería contará con una capacidad acorde a su tamaño, con 3000 mAh, bastante pequeña, pero su pantalla también lo es, y no parece ni mucho menos que vaya a ser de silicio-carbono.

A esta batería se le une una conectividad bastante completa, como es Bluetooth 5, Wifi de doble banda, también modo para compartir Internet, GPS, conector minijack de auriculares, doble SIM, así como radio FM, resistencia al agua y polvo IP52 e incluso algún tipo de acceso a inteligencia artificial. Algo que define muy bien o que esperar de este teléfono es su sistema operativo. Porque la filtración anticipa que será Android 14 Go, el sistema operativo diseñado por Google para móviles humildes, con fichas técnicas limitadas en prestaciones y que necesitan de un entorno de software poco exigente.