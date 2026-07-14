La legendaria OnePlus estaría cerca de salir del mercado europeo

Para quienes llevamos años siguiendo el mercado de smartphones Android, OnePlus está considerada como una marca con personalidad propia, o al menos así lo era en sus comienzos. Su cofundador, Carl Pei, ahora al frente de Nothing, ha dado a su nueva marca algo de lo que gozaba en sus comienzos OnePlus, diferenciación a precio asequible. Con el paso de los años, OnePlus fue perdiendo su identidad, hasta diluirse como una marca más de móviles de gama media premium o alta. Y tras perder gran parte de su impulso e identidad, parece que el final de la marca, al menos en Europa, está cerca.

Fuera de Europa y otros mercados globales

Medios como 9to5Google, al que hacemos referencia ahora, han seguido de cerca la evolución de OnePlus en los últimos meses, dando difusión a los bandazos de su comunicación, desde la negación de una posible salida de varios mercados globales, a reconocer que estaba evaluando la situación. Todo eso ha tenido cabida en la estrategia de la marca en los últimos meses, y ahora parece más cerca que nunca su triste final.

Y es que así lo corroboran las fuentes cercanas a la firma china. Pero ha sido el reputado medio Winfuture el que ha asegurado que OnePlus está preparando su salida tanto del mercado europeo como del norteamericano. Y que este anuncio llegará en los próximos días, durante esta semana. Esto quiere decir que a lo largo de estos días sería la propia OnePlus la que haría el anuncio oficial sobre su salida de estos mercados.

Eso sí, las operaciones de la compañía tanto en China como en India seguirían su curso, dos países donde han conservado más o menos su reputación, y sigue siendo una marca muy a tener en cuenta. No obstante, como sabéis, la marca pertenece a uno de los conglomerados de empresas más grandes de China en lo que a tecnología se refiere, y por tanto Oppo estaría diseñando una nueva estrategia para que la marca siga estando presente en aquellos mercados donde realmente tiene peso y unas perspectivas de crecimiento.

Así que, según estas informaciones, a la empresa le quedaría poco en nuestro mercado, algo que, de producirse, sería la confirmación de una muerte anunciada, desde luego. Y es que desde hace tiempo que la marca perdió su identidad, aquel Never Settle, que se hizo tan famoso entre quienes buscaban móviles de alta gama a precios asequibles. No solo sus móviles han sido célebres, sino también su software, OxygenOS, considerado por muchos como la mejor capa de personalización en un móvil Android, que finalmente parece que podría desaparecer también en favor del ColorOS de Oppo.

Una marca que sí termina saliendo de España, será una decepción para muchos, que han visto cómo poco a poco se ha ido marchitando en el mercado. Aquellos tiempos de móviles de alta gama a 400 euros con grandes prestaciones ya no volverán, y ahora son otras marcas las que representan ese espíritu y diferencial rebelde a buen precio, como precisamente la empresa de su cofundador, Nothing. Ojalá solo sea un rumor, pero todo apunta a que el final de la marca en Europa está cerca.