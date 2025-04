Nuevo Huawei Enjoy 80, un móvil con batería para dos días y precio asequible

Huawei ha presentado la generación de uno de sus iconos dentro de la gama de móviles más asequible. Se trata del nuevo Huawei Enjoy 80, un teléfono que se suma a la tendencia de grandes baterías, con mucha capacidad, y una ficha técnica que para nada podríamos esperarnos por su precio tan ajustado. Y es que este último factor es uno de los aspectos más interesantes de este nuevo teléfono del fabricante chino. A nivel de diseño, es un teléfono muy atractivo, que nos recuerda vagamente al iPhone 16 por su módulo de cámara, que parece más grande incluso que el teléfono de Apple.

Como decimos, el aspecto más destacado de este nuevo teléfono de Huawei es su batería. Ya que deja atrás las habituales de 5000 mAh, y ahora nos ofrece una de 6620 mAh, lo que supone un aumento de más del 20% en capacidad, no está nada mal desde luego. Esta incluso se carga bastante rápido, gracias a una potencia de carga de 40 W. Sin duda, con esta batería y un uso moderado, es muy posible que el teléfono se mantenga encendido hasta dos días.

El nuevo Huawei Enjoy 80 | Huawei

La pantalla de este nuevo teléfono de Huawei tiene un tamaño de 6,67 pulgadas, con una resolución HD+. El panel cuenta con tecnología LCD, y tiene una tasa de refresco de 90 Hz, por lo que son especificaciones más que suficientes para un teléfono de su categoría. A pesar de no ser un panel OLED, cuenta con la funcionalidad Always On, que mantiene la pantalla encendida continuamente.

Eso sí, no podemos esperar conectividad 5G en este teléfono, ya que cuenta con un procesador Kirin 710, que es un procesador de hace ya nada menos 7 años a sus espaldas, por lo que podremos esperar la potencia justa. Este viene acompañado de una memoria RAM de 8 GB, más que suficiente, y un almacenamiento que puede llegar hasta los 512 GB.

La cámara de fotos de este terminal cuenta con dos sensores, uno de 50 megapíxeles, que viene acompañado de una lente auxiliar, que hace funciones básicas para poder generar la imagen con la mayor calidad posible. Delante, el sensor para hacer selfies tiene una resolución de 8 megapíxeles, bastante básica. Llega con HarmonyOS como sistema operativo, lo habitual desde hace ya un lustro en los teléfonos del fabricante.

Precio del Huawei Enjoy 80

Este nuevo modelo se ha estrenado de momento en China. Allí su precio de partida es de 145 euros, para la versión de 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Por otro lado, la versión con 8GB de memoria RAM y 512GB de almacenamiento se estrena por 205 euros al cambio. Su gama de colores se compone de Sky Blue, Sky White, Golden Black, y Field Green. No es de esperar que lo veamos en España, pero no hay que descartar que lo haga bajo otra denominación.