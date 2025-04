Filtrado en imágenes otro bonito gama media de Huawei, su futuro Enjoy 70X Lite

El fabricante chino sigue poco a poco recuperando el tiempo perdido desde hace ya seis años, cuando la primera administración Trump vetó a la firma de poder hacer negocio con empresas estadounidenses. Lo está haciendo en todas las gamas, desde la alta, con sus potentes y nuevos procesadores, a la gama media, donde nos estamos encontrando con nuevas generaciones de sus modelos más populares y económicos, como son los Enjoy. En este caso nos fijamos en el Huawei Enjoy 70X Lite, una versión más accesible del gama media presentado por la marca en enero. Este ahora se ha filtrado desvelando su bonito diseño.

Así es el futuro Huawei Enjoy 70X Lite

Este nuevo teléfono se ha dejado ver en dos imágenes, donde ha mostrado un diseño realmente atractivo, que nos muestra un terminal con un aspecto más propio de un gama alta que un gama media. No hay más que ver su espectacular módulo de cámara redondo, en color negro, con dos texturas concéntricas, y con sus sensores en los extremos. Además, en la parte delantera tenemos una pequeña isla dinámica, a lo iPhone 16, con un ancho menor, pero que le sienta muy bien también.

Incluso se permite contar con una pantalla que tiene una doble curva lateral, nada menos. Pero como suele ocurrir tantas veces, no solo se ha filtrado su aspecto, sino también su ficha técnica. Y es que esta incluye algunas características interesantes. Como un potente procesador de Qualcomm, un Snapdragon, en lugar del Kirin 8000A con el que cuenta el modelo estándar. Esto ya nos da una pista, y es que este modelo Lite no tendrá acceso a tecnología 5G, ya que con Qualcomm no pueden usar esta tecnología.

Es un teléfono que contará con una pantalla de 6,78 pulgadas, y siendo un modelo Lite, tendrá tecnología OLED, con resolución de 1224x2700 píxeles. Su cámara principal tendrá en un sensor de 50 megapíxeles como principal, y vendrá acompañado de uno de 2 megapíxeles, de profundidad. Delante, a la hora de hacer selfies, tenemos un sensor de 8 megapíxeles. Uno de los aspectos más potentes de este móvil va a ser la batería.

Ya que esta tendrá una capacidad de 6100 mAh, lo que es muy grande para una gama media. Además, se cargará razonablemente rápido, con una potencia de 40W. Eso sí, este modelo sacrificará algunos aspectos esenciales, como por ejemplo la conectividad NFC, ya casi imprescindible hoy en día para poder hacer pagos en tiendas. Por tanto, esta versión Lite recortará diferentes aspectos recortados, como la cámara, la conectividad o el propio procesador, que será menos potente.

Obviamente, no solo por el nombre, sino también por su ficha técnica, se espera que sea un teléfono más barato, que se mueva alrededor de los 300 euros o menos al cambio cuando se lance. No se sabe cuándo llegará al mercado chino, o si después se estrenará en España con un nombre diferente, algo que Huawei acostumbra a hacer.