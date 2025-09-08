BÁSICO PERO VERSÁTIL
El nuevo Honor Play10 es un móvil ultra económico con Android Go
Un teléfono básico que ofrece unas características que son suficientes para el grueso de los consumidores.
Sí, todavía existen los móviles con el sistema operativo Android Go. Este fue creado para móviles de características técnicas limitadas, ideales para mercados emergentes, donde teléfonos como este se comercializan por precios bastante competitivos. En este caso, el nuevo Honor Play10 no ha desvelado su coste, pero imaginamos que estará bastante por debajo de los 100 euros, lo que le hace especialmente atractivo para gran parte de los consumidores. Hablamos de un teléfono que presume de un diseño atractivo, a la par de unas características suficientes para nuestro día a día.
Ficha técnica del Honor Play10
Este nuevo terminal llega con conectividad 4G, por lo que no podemos esperar conexiones más rápidas de 5G, aunque viendo cómo está hoy en día esta red, nos perdemos bastante poco en este aspecto. Sobre su pantalla, llega con una de 6,74 pulgadas, que cuenta con un panel LCD, así como una resolución HD+ de 720x1600 píxeles, aquí no hay altas tasas de refresco, sino las que hemos disfrutado desde siempre.
Es un móvil moderadamente potente, con un procesador MediaTek Helio G81, que es capaz de satisfacer las necesidades diarias del 90% de los consumidores, por lo que no debe ser obstáculo para decantarnos por él. Sobre la memoria RAM, viene acompañado de 3 GB o 4 GB, así como de un almacenamiento interno de 64 GB o 128 GB. De todas formas, la poca RAM con la que viene no debe ser problema, ya que Android Go ha sido diseñado específicamente para este tipo de características limitadas.
La cámara de fotos obviamente no puede ser de alta gama, pero es suficiente. Porque cuenta con un sensor de 13 megapíxeles, que no va acompañada de un sensor auxiliar, porque aunque no se menciona, el módulo cuenta con dos sensores, pero uno de ellos es ciego. Delante, a la hora de hacer selfies contamos con un sensor de 5 megapíxeles, correcto sin más, no podemos esperar demasiado en este aspecto desde luego. En ambos casos podemos grabar vídeo con resolución Full HD.
Sobre la batería, hay una capacidad estándar en esta gama, como es de 5000 mAh, que a su vez se puede cargar con una potencia de 10 W, que técnicamente a estas alturas no creemos que se pueda tildar de rápida desde luego. Un terminal que viene con Radio FM, así como compatibilidad para NFC y sus pagos móviles, Wifi 5, así como Bluetooth 5.1. Un teléfono que como decimos llega con Android Go como sistema operativo.
Cuenta con protección IP52 frente al agua y polvo, bastante moderada, pero algo es algo obviamente. Llega con unas dimensiones de 167.7 x 77.7 x 8.55 mm, así como un peso de 189 gramos. Está disponible en color Ocean Cyan, Starry Purple y Midnight Black, veremos si termina llegando a España en algún momento.
