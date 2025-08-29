Ya puedes comprar el Honor Magic V5 en España, el plegable más delgado

Los móviles plegables han evolucionado de una forma espectacular en los últimos años, hemos visto cómo los fabricantes han podido pulir sus diseños hasta hacerlos realmente delgados, sobre todo cuando están plegados. Algo que hemos notado con el Samsung Galaxy Z Fold 7, que en las manos ya se siente como un smartphone normal, a pesar de ser un plegable de tipo libro. Ahora Honor hace lo propio en España lanzando su nuevo Magic V5, un teléfono plegable que se distingue por ser uno de los más delgados de su categoría, y también liviano.

Precio y disponibilidad

El nuevo plegable se ha estrenado en nuestro país en una única versión que nos ofrece 16 GB de memoria RAM, así como 512 GB de almacenamiento interno. o hace en tres colores, negro, dorado y blanco, este último exclusivo de la tienda online de Honor en España. Y el precio, es de 1.999 euros, que para ser un teléfono de sus características es moderadamente más asequible que las alternativas de sus competidores directos.

Honor Magic V5 | Honor

Ficha técnica del Honor Magic V5

Y es que sin duda su gran atractivo es el grosor ultra delgado del que presume. Ya que cerrado, mide solo 8,8 milímetros, prácticamente lo mismo que un iPhone 16 Pro Max, pero con la gran diferencia que es el resultado del pliegue de dos secciones de la pantalla. Una vez que está desplegado, el grosor es de tan solo 4,4 mm, algo sencillamente espectacular para un dispositivo de estas características.

Honor Magic V5 | Honor

Y lo mejor es que a pesar de ser tan delgado, es también el móvil con este factor de forma con una batería más grande, ya que esta es de 5820 mAh, algo inconcebible hace apenas unos meses, cuando estos móviles habitualmente han tenido baterías pequeñas. Además, se carga rápido, gracias a una carga de 66 W de potencia, y de 50 W de potencia sin cables, no se puede pedir más en este aspecto, que supera a la mayoría de sus rivales.

Un nuevo plegable que llega con un diseño mejorado, también a nivel de durabilidad y resistencia. Se ha testado para resistir hasta medio millón de pliegues y despliegues, mientras que el acero superreforzado puede ofrecer una resistencia de impacto de 2.300 MPa. Incluso la IA viene al rescate para detectar objetos extraños en la pantalla que podrían dañarla.

Además, su doble pantalla es compatible con el lápiz inteligente Magic-Pen, otro aspecto innovador que no hemos conocido en otros modelos de este segmento. Su pantalla plegable es de 7,95 pulgadas, con tecnología LPTO OLED, así como tasa de refresco de 120 Hz. Mientras que fuera es también LPTO OLED; en este caso de 6,43 pulgadas, y tasa de refresco de 120 Hz. En el caso de la pantalla principal, esta tiene una resolución QHD+. Es un móvil plegable muy potente, ya que cuenta con el procesador Snapdragon 8 Elite, el más rápido del mercado entre los móviles Android.

Por último, su cámara de fotos, quizás la mejor en un plegable tipo Fold. Porque cuenta con tres sensores de primer nivel, como es el de 50 megapíxeles principal, acompañado de un telefoto de periscopio con Zoom 3x óptico, así como un ultra gran angular de 50 megapíxeles. Llega con Android 15 bajo la capa MagicOS 9, y con la IA generativa de Gemini totalmente integrada.