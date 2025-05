El nubia Z70S Ultra llega a España con una cámara de enfoque ultra preciso

Cuando hablamos de smartphones, los apellidos Ultra son sinónimo de las mejores cámaras de fotos, y el nuevo nubia Z70S Ultra no es una excepción, en absoluto. Ya que llega a nuestro país no solo con un atractivo diseño de cámara de fotos clásica, sino que ofrece algunas características a la hora de hacer fotos únicas en el mercado de smartphones. Si por algo ha destacado Nubia a lo largo de los años ha sido por sus cámaras, y este nuevo modelo no se queda atrás.

Precio y disponibilidad

Sin duda una de las cosas que más nos ha gustado siempre de Nubia es que a sus espectaculares teléfonos los acompaña un precio muy ajustado. En este caso el nubia Z70S Ultra se estrena en nuestro país desde 769 euros, con una configuración de 12GB+256GB, mientras que la versión de 16GB+512GB solo cuesta 869 euros, desde luego una relación de prestaciones y precio que como vais a poder comprobar es difícil de superar.

Nubia Z70S Ultra con su funda exclusiva | Nubia ZTE

Ficha técnica del nuevo Nubia Z70S Ultra

Este teléfono ya nos llama mucho la atención externamente, y es que su diseño es uno de los más agresivos y a la vez atractivos del mercado. Su frontal es todo pantalla literalmente, ya que no hay notches ni orificios de cámara, al tener una debajo de la pantalla. Y en la parte trasera el acabado en dos tonalidades le dan a este teléfono un aire de cámara de fotos retro.

Y el tradicional bisel rojo de la lente principal, que es uno de los rasgos visuales más característicos de este fabricante. Un teléfono que destaca sobre todo por su cámara de fotos, que ofrece enfoque automático de detección de fase cuádruple horizontal/vertical (H/V QPD) de Omnivision, la primera del mercado, así como la tecnología HDR de conversión dual (DCG).

Una cámara que captura un 40% más de luz que la de su predecesor, y que cuenta con un sensor principal de 50 megapíxeles, con un tamaño de 1/1.3 pulgadas, de los más grandes del mercado. También hay otros dos sensores de calidad, como el de periscopio telefoto, de 64 megapíxeles, que ofrece un Zoom óptico de 2,7x. La cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles nos ofrece una resolución de 50 megapíxeles. Mientras que la cámara frontal se esconde bajo la pantalla cuando no la usamos, y tiene una gran resolución de 16 megapíxeles.

También hay un lector de huellas bajo la pantalla. Es un móvil además muy potente, con el procesador Snapdragon 8 Elite en su interior. Y la batería nos ofrece una gran capacidad de 6600 mAh, de las más grandes que podemos encontrar en un tope de gama, así como una carga muy potente de 80 W. Cuenta con Wifi 7 ultrarrápido, así como Bluetooth 54, NFC para pagos móviles, puerto de infrarrojos y USB tipo C. Un teléfono que se estrena con Android 15 como sistema operativo.