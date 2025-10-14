El móvil más barato de Nothing tendrá una versión Lite

La firma del ex de OnePlus, Carl Pei, sigue trabajando en nuevos smartphones, y por lo que conocemos ahora, estarían muy cerca de estrenar un teléfono aún más asequible en su gama. Como sabéis, el Nothing Phone 3a, como ocurre con los modelos de Google, es la versión más asequible de sus móviles de alta gama. Esta tiene dos versiones, la estándar y una Pro, pero ahora se le podría unir una nueva versión Lite, que por este apellido, apunta a ser la más básica y accesible de las tres.

¿Cómo será este nuevo teléfono?

Pues bien, de momento ha trascendido muy poco de él, más allá de su existencia. Pero sí, existen algunos detalles adicionales a este dispositivo. Concretamente, La fuente habla de que este teléfono llegará en una sola versión, equipada con una memoria RAM de 8GB, así como un almacenamiento interno de 128GB, por lo que ya vemos que a este nivel será un móvil más básico en general, con especificaciones más justas.

El teléfono se lanzará globalmente antes de acabar este año, y obviamente es de esperar que lo haga en España como el resto de la gama de teléfonos de la marca. Si bien no sabemos más sobre él, nos podemos fijar en la ficha técnica del Nothing Phone 3a para hacernos una idea de lo que podría ofrecernos con una configuración algo menos preparada. Si repasamos características, es muy posible que este modelo pierda el panel AMOLED en favor de uno LCD, y podría seguir conservando el tamaño de 6,77 pulgadas.

Por otro lado, el procesador debería ser algo más asequible, quizás un MediaTek Dimensity de la serie 6000, potente, pero más limitado que el modelo estándar que cuenta con un Snapdragon 7s Gen 3. Su cámara de fotos también debería ser más humilde, quizás conservando el sensor principal de 50 megapíxeles, y reduciendo la resolución del telefoto, quizás hasta los 13 megapíxeles, o incluso eliminando y dejándolo solo acompañado del ultra gran angular de 8 megapíxeles.

Por último, su batería sería seguramente igual de grande, con una capacidad de 5000 mAh, pero eso sí, quizás con una carga menos potente, que en lugar de 50W cuente quizás con 18W o 25W de potencia. Con estas características sí que podría considerarse un buen modelo Lite, que seguramente, teniendo en cuenta el precio del modelo estándar, podría moverse alrededor de los 200 euros. Por supuesto llegará con la última versión de la capa NothingOS basada en Android 16.

Es de esperar que si este es el primer rumor alrededor del teléfono, pronto estemos preparados para recibir nuevas informaciones. Y más si estamos hablando de que se lanzará antes de que acabe el año, lo que aviva la posibilidad de que en cuestión de semanas se aceleren las filtraciones con más sustancia, como una ficha técnica aproximada o incluso imágenes de su diseño.